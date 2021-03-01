مباشر.. الزمالك 0 - 0 وادي دجلة.. بنشرقي يُهدر فرصة خطيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة- علي البهجي:

زوار مصراي الكرام نقدم لكم تغطية مباشرة لأحداث مباراة الزمالك أمام وادي دجلة، مساء اليوم الإثنين، في إطار منافسات الجولة الـ 14 بدوري we المصري.

ويحتل فريق الزمالك المركز الأول بجدول ترتيب الدوري برصيد 29 نقطة، بينما يتواجد وادي دجلة في المركز الأخير برصيد 7 نقاط.

ودخل الزمالك المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمود عبدالرحيم "جنش".

خط الدفاع: أحمد أبو الفتوح، محمود علا، ومحمد عبدالغني، حمزة المثلوثي.

خط الوسطط: طارق حامد، إمام عاشور، فرجاني ساسي.

خط الهجوم :أشرف بنشرقي، يوسف أوباما، سيف الجزيري.

وجاء تشكيل وادي دجلة على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد عبد المنصف

خط الدفاع: يعقوبو، ابراهيم ريعو، محمود مرعي، أحمد مجدي.

خط الوسط: محمد هلال، أحمد سعيد، محمد رضا.

خط الهجوم: رودني أنطوي، جورجينو، صلاح أمين.

ملخص المباراة

وبعد مرور 5 دقائق فقط أهدر أشرف بنشرقي فرصة لتسجيل الهدف الأول، بعدما وصلته الكرة داخل منطقة الجزاء ليسدد الكرة لكن الحارس محمد عبد المنصف تصدى للكرة ببراعة.

وفي الدقيقة 15، ظهرت خطورة فريق وادي دجلة، بعد عرضية من الجانب الأيمن حولها صلاح أمين لكن الكرة خرجت أعلى العارضة.

وتدخل حمزة المثلوثي في الدقيقة 20 ليمنع مهاجم وادي دجلة من التسجيل ويحول الكرة من أمام أقدامه لركلة ركنية.