تقارير مغربية: فيفا يرعى سيناريو تزكية موتسيبي رئيسًا لكاف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أكدت تقارير صحفية مغربية، وجود اتجاه داخل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لتزكية الجنوب أفريقي باتريس موتسيبي ليصبح رئيس الاتحاد الأفريقي "كاف" خلال الفترة المقبلة.

ووفقًا لما ذكره موقع البطولة المغربي، فإن اجتماع عقد في العاصمة المغربية الرباط يومي السبت والأحد الماضيين، بحضور موتسيبي والثلاثي المرشح ضده لرئاسة كاف.

وسبق للرباعي موتسيبي، أوجستين سنجور من السنغال، جاك أنوما من كوت ديفوار وأحمد ولد يحيى من موريتانيا، أن أعلنوا نيتهم الترشح على مقعد رئاسة كاف.

وأوضح الموقع أن الاجتماع حضره مندوبين من الاتحاد الدولي، وأثير خلاله سيناريو لدعم موتسيبي لرئاسة كاف بالتزكية وبالاتفاق بين كل المرشحين على المقعد.

وشدد الموقع أن السيناريو في حالة تنفيذه سيكون قبل حلول يوم 12 مارس الجاري الذي يعد موعدًا لانعقاد الجمعية العمومية لكاف في المغرب، والتي سيتم خلالها إجراء الانتخابات.

الجدير بالذكر أن الموقع أشار إلى نجاح موتسيبي في دخول الأراضي المغربية لحضور الاجتماع قادمًا من جنوب أفريقيا، على الرغم من الإجراءات الاحترازية التي أقرتها سلطات المغرب على الوافدين في أقصى جنوب القارة.