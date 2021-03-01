شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الرياضة تعلن دعم الاهلي والزمالك والأندية الشعبية بـ42 مليون جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أعلنت وزارة الرياضة صرف دعم مالي للأهلي والزمالك والأندية الشعبية مقدر بـ 42 مليون جنيه.

وأكد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، أن هذا الدعم يأتي في إطار حرص الوزارة على استقرار الأوضاع بكافة الكيانات الرياضية سواء من الناحية المالية أو الإدارية، وبغرض دعم تكثيف أنشطتها المختلفة باعتبارها مؤسسات تقدم خدمات اجتماعية وثقافية وفنية فضلاً عن خدماتها الرياضية.

وأشار إلى أن الوزارة تعمل في مسارين متوازيين من ناحية الرقابة والتفتيش وضبط الأداء المالي والإداري لمختلف الكيانات الرياضية والشبابية في جميع المحافظات ومن ناحية أخرى تعمل بحرص على استقرار تلك الكيانات وتوفير كافة سبل الدعم والرعاية لها لتحقيق أهدافها وتلبية تطلعات وطموحات أعضائها وروادها من مختلف طوائف المجتمع.

وأضاف أنه وجه المعنيين بالوزارة للعمل على مدار الساعة بمتابعة أحوال كافة الأندية ومراكز الشباب ودراسة وتقديم الحلول لأية مشكلات تعتري تنفيذ خططها وبرامجها وأنشطتها سواء ما يتعلق منها بمستوى الممارسة أو المنافسات الرسمية التي تخوضها تلك الأندية فضلاً عن مساندة الأندية للوفاء بالتزاماتها المالية في ظل تراجع إيرادات بعض الهيئات بسبب فيروس كورونا وتداعياته المختلفة.

وتضمن الدعم مختلف الأندية الرياضية ومنها أندية الأهلي والزمالك والمصري والاتحاد السكندري والسكة وأسوان وطنطا وجميع أندية محافظات الغربية والفيوم وقنا وكفر الشيخ ومطروح والمنوفية والوادي الجديد والمنيا ودمياط وبني سويف والسويس واسيوط والقليوبية والأقصر والجيزة والإسكندرية والقاهرة والإسماعيلية والبحر الأحمر وشمال سيناء ومطروح وبورسعيد وأسوان والبحيرة والدقهلية وسوهاج والشرقية بإجمالي مبلغ 42 مليون جنيه و95 ألف جنيه لمختلف تلك الأندية.