شكرا لقرائتكم خبر عن الشرطة الإسبانية تداهم مقر نادي برشلونة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - برشلونة - أ ف ب

ذكر متحدث باسم الشرطة الإقليمية في إقليم كتالونيا، أن الأخيرة داهمت الاثنين مقر نادي برشلونة وصيف الدوري الإسباني لكرة القدم، قبل ستة أيام من انتخاباته الرئاسية.

وقال المتحدث في تصريح صحفي: «نحن بصدد تنفيذ عملية في الوقت الحالي مع عناصر دائرة الجرائم الاقتصادية»، دون أن يعطي مزيداً من التفاصيل، فيما أشارت مصادر الشرطة إلى أن «الأمر يتعلق بعمليات تفتيش».

وبحسب عدد من وسائل الإعلام الإسبانية، فإن هذه العملية مرتبطة بالتحقيق في قضية «برساغايت» التي ظهرت قبل عام.

وفي 17 فبراير/شباط 2020، نفى نادي برشلونة أن يكون السبب وراء حملة تشهير استهدفت شخصيات بارزة في النادي على مواقع التواصل الاجتماعي من أجل تحسين صورة الرئيس جوزيب ماريا بارتوميو الذي استقال من منصبه في 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وكان راديو «كادينا سير» قد أظهر في تحقيق أن برشلونة دفع مليون يورو في ست فواتير منفصلة لشركة «أي 3 فنتشور» التي قطع النادي العلاقات معها منذ ذلك الحين.

وفي ذلك الوقت، دافع بارتوميو عن نفسه قائلاً: «هل تم تكليفهم بمراقبة مواقع التواصل الاجتماعي؟. الجواب نعم. هل تم تكليفهم بتشويه سمعة أشخاص أو مؤسسات على مواقع التواصل الاجتماعي؟. الجواب لا. سنقوم بمحاكمة كل من يتهمنا بذلك».

وتأتي هذه العملية البوليسية قبل ستة أيام من انتخابات رئاسة نادي برشلونة المقرر إجراؤها الأحد القادم، حيث سيكون الـ«سوسيوس» (المشجعون المساهمون في النادي) مدعوين للاختيار بين جوان لابورتا، وتوني فريتشا، وفيكتور فونت.