الامارات | الشرطة الإسبانية تقتحم مكاتب برشلونة وتعتقل مسؤولين بتهمة غسل أموال

شكرا لقرائتكم خبر عن الشرطة الإسبانية تقتحم مكاتب برشلونة وتعتقل مسؤولين بتهمة غسل أموال والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اقتحمت الشرطة الإسبانية، اليوم الإثنين، مكاتب نادي برشلونة لتفتيشها، قبل اعتقال الرئيس السابق جوسيب ماريا بارتوميو، وعدد من الإداريين بتهمة غسل الأموال، بحسب صحيفة "ماركا" وإذاعة "كاردينا سير".

وقالت "ماركا" إن اقتحام الشرطة لمكاتب نادي برشلونة، مرتبط بفضيحة (بارسا غيت)، وهي قضية شغلت الرأي العام في برشلونة العام الماضي، خصوصاً أن مجلس إدارة برشلونة السابق، تعاقد مع شركة لتوجيه الرأي العام عبر صفحات التواصل الاجتماعي وتلميع صورة أعضائه، وتشويه بعض الأشخاص والكيانات التي قيل إنها تعارض إدارة الرئيس السابق جوسيب ماريا بارتوميو، على غرار قائد البارسا ليونيل ميسي.

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