شكرا لقرائتكم خبر عن بعد اعتراف رئيسه السابق.. سببان مهمان وراء رغبة ريال مدريد في ضم محمد صلاح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اعترف رئيس نادي ريال مدريد السابق رامون كالديرون برغبة النادي الملكي في التعاقد مع النجم المصري محمد صلاح، فيما تعود تلك الرغبة لسببين مهمين.

ونقل موقع «جول» العالمي التصريحات التلفزيونية لكالديرون والتي قال فيها: «بالطبع صلاح مطلوب في ريال مدريد، ولكن ليفربول سيطلبون الكثير من المال، إذا نجحت الصفقة فستكون هامة للغاية».

وأضاف: «صلاح لاعب رائع بإمكانيات مذهلة، وأي ناد يتمنى أن يمتلك مثل تلك المواهب، ولكن ريال مدريد لا أعتقد أنه لديه الموارد المالية للتوقيع مع صلاح».

ومن جانبه، لفت «جول» إلى الأسباب التي تدفع ريال مدريد للتفكير في ضم محمد صلاح، مشيرة إلى أن أول الأسباب يعود إلى معاناة النادي الملكي في تكرار نجاحات الولاية الأولى للمدير الفني الفرنسي زين الدين زيدان منذ رحيل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في صيف 2018.

ولعب رونالدو دورًا أساسيًا في تحقيق ريال مدريد للإنجازات خلال سنواته التسع في سانتياجو بيرنابيو، إذ قاد الفريق لتحقيق أربعة ألقاب دوري أبطال أوروبا وبطولة الدوري الإسباني وكأس ملك إسبانيا والعديد من البطولات الأخرى.

ومنذ رحيله، لم ينجح ريال مدريد في عبور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، رغم فوز الفريق مع زيدان، الموسم الماضي، ببطولة الدوري الإسباني، إذ يبقى الفريق شبحًا لما كان عليه حين هيمن على القارة الأوروبية.

ولفت التقرير إلى أن صلاح سيوفر للميرينجي مزيدًا من القوة الهجومية التي يحتاجها الفريق بجانب كريم بنزيما، والذي وصل إلى عامه الـ 33.

كذلك، قد يلعب النجم المصري دورًا في إعادة النجم البلجيكي إدين هازارد إلى مستواه السابق بعد فشله في التألق منذ انتقاله إلى ريال مدريد الصيف قبل الماضي ومعاناته من الإصابات المتكررة.

ويعود ذلك إلى العلاقة التي تجمع صلاح بهازارد بعدما لعبا معًا من قبل في تشيلسي بين عامي 2014 و2016، فيما تجمعهما صداقة قد تساعد ريال مدريد في حال احتل كل منهما مركزي الجناحين في النادي الإسباني.