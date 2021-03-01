شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يتعاقد على شراء أحدث الأجهزة الطبية لسرعة تأهيل لاعبيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعاقد مسئولو النادي الأهلي على شراء عدد من الأجهزة الطبية الجديدة التى تساهم فى تأهيل اللاعبين وخوض فترة الاستشفاء، على هامش العلاج للتعافى من إصابات الملاعب التي يتعرض لها اللاعبون، ويكون دورها تقليل مدة التأهيل التى يخوضها لاعبو المارد الأحمر، ومواكبة التطور الذى وصلت إليه الأندية العالمية فى الاستعانة بأفضل الأجهزة الرياضية في التأهيل وإصابات الملاعب.

وحصل مسئولو النادي الأهلي الضوء الأخضر من محمود الخطيب رئيس النادي من أجل التعاقد على أحدث الأجهزة والمعدات الطبية اللازمة للتسهيل على لاعبى الفريق الكروي في التأهيل وفق أحدث الأجهزة الرياضية العالمية، بما يتماشى مع اسم الأهلي وقيمته، وضمن سياسة مجلس الإدارة فى توفير كل الإمكانيات اللازمة للفريق الأول من أجل الاستمرار في تحقيق طموحات النادي وجماهيره.

ويرغب مجلس إدارة الأهلي أن يتمكن الجهاز الطبي بالأهلي من تأهيل وتجهيز لاعبيه وفق أفضل الأساليب الطبية الحديثة من أجهزة ومعدات يستخدمها لتقليل المدة الزمنية لتعافي اللاعبين وتقليص فترة ابتعادهم عن الملاعب.

وكان فريق الأهلى نجح فى اقتناص ثلاث نقاط غالية بالفوز على طلائع الجيش بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى جمعتهما اليوم باستاد السلام فى إطار فعاليات الجولة الرابعة عشرة للدورى.

تقدم أحمد سمير لطلائع الجيش فى الدقيقة 26 من عمر المباراة من ضربة حرة مباشرة احتسبها محمود البنا حكم اللقاء لصالح طلائع الجيش، بعدها بخمس دقائق وفى الدقيقة 32 ينجح النيجيري جونيور أجايى من إدراك هدف التعادل للمارد الأحمر من رأسية متقنة أخطأها محمد بسام حارس طلائع الجيش، وأحرز نفس اللاعب الهدف الثانى للمارد الأحمر في الدقيقة 91 من عمر اللقاء.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الأهلى إلى 24 نقطة ويرتقى لوصافة الدورى، ولديه أربع مباريات مؤجلة، بينما تجمد رصيد طلائع الجيش عند 12 نقطة فى المركز الخامس عشر ولديه مباراة مؤجلة.