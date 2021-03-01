شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يواجه وادى دجلة الليلة تحت شعار لا تنازل عن الصدارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل فريق الزمالك في السابعة والنصف مساء اليوم، ضيفًا ثقيلاً على نظيره وادي دجلة، باستاد السلام، ضمن مباريات الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، في لقاء مهم للمارد الأبيض، أملاً في الحفاظ على صدارة الدوري.

ويخوض الزمالك مباراة دجلة، تحت شعار "لا تنازل عن الصدارة"، حيث يأمل الفريق الأبيض في حصد الثلاث نقاط، والوصول للنقطة 32، حيث يحتل صدارة الترتيب في الوقت الحالي، برصد 29 نقطة، جمعها بعد لعب 12 مباراة أحرز خلالها 9 انتصارات وتعادل مرتين مع بيراميدز وأسوان وخسر مباراة وحيدة أمام غزل المحلة.

على الجانب الآخر، يدخل فريق وادي دجلة المباراة، محتلا المركز الـ 18 والأخير بجدول ترتيب الدوري، جمعها بعد خوض 13 لقاء أحرز خلالها انتصار وحيد وتعادل في 4 مباريات وخسر 8 مواجهات.

مباراة الزمالك ودجلة الليلة، ستكون المواجهة رقم 21 في تاريخ مواجهات الفريقين، بمختلف البطولات، حيث التقيا من قبل في 17 مباراة بالدوري الممتاز، و 3 مباريات في كأس مصر، وشهدت المواجهات السابقة تفوق ملحوظ للزمالك الذى لم يخسر نهائيا أمام دجلة طوال 20 مباراة ماضية، حقق خلالها الأبيض 11 انتصار وتعادل في 9 مباريات، ونجح لاعبو الزمالك في تسجيل 33 هدفًا في شباك فريق وادي دجلة، بينما استقبلت شباكه 13 هدفًا.

بعيدا عن لغة الأرقام، يدخل الزمالك مباراة دجلة، متفوقا من الناحية الفنية والمعنوية، لكونه متصدر لجدول البطولة، بينما المنافس في مؤخرة الترتيب، وكذلك امتلاك الفريق الأبيض عناصر مميزة وقوية على الصعيد الفني أمثال التونسي فرجاني ساسي وطارق حامد وأشرف بن شرقي وأحمد زيزو وغيرها من الأوراق الرابحة في تشكيلة البرتغالي باتشيكو.

ولن يجري باتشيكو تعديلات كثيرة في تشكيل الزمالك أمام دجلة، حيث ينوي الاعتماد على تشكيلة مباراة تونجيت الأخيرة بدوري الأبطال باستثناء مشاركة سيد الدين الجزيري في التشكيلة الأساسية لقيادة الهجوم وعودة محمود الونش للدفاع بعد شفائه من الإصابة فيما سيستمر محمود جنش في حراسة المرمي، وسيغيب عن المباراة محمود شيكابالا وحازم إمام للإصابة، ومحمد عبد الشافي لعدم الجاهزية.

ويعد التشكيل الأقرب للزمالك أمام دجلة مكون من محمود جنش في حراسة المرمي، وأحمد فتوح ومحمود علاء ومحمود حمدي الونش وحمزة المثلوثي وفرجاني ساسي وطارق حامد وأشرف بن شرقي ويوسف أوباما وإمام عاشور وسيف الدين الجزيري.

على الجانب الآخر، يسعى فريق دجلة، لتحقيق المفاجأة والفوز على الزمالك لتكون انطلاقة جديدة للفريق الدجلاوي بالدوري، أملا في الهروب من شبح الهبوط بالموسم الحالي، بعد تأزم موقفه بشدة حيث لم يحقق دجلة أي فوز بمسابقة الدوري خلال السنة الجديدة وكان آخر انتصاراته على حساب المقاولون في الأسبوع الثاني يوم 16 ديسمبر الماضي، ثم تعرض لسلسلة من الهزائم والتعادلات جعلته يتذيل جدول ترتيب الدوري.