مروان محسن ورامي ربيعة خارج الأهلي بنهاية الموسم

الشارقة - اميمة ياسر -





أعطي بيتسو موسيماني المدير الفني فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، الضوء الأخضر لتسويق ثنائي الفريق الأحمر مروان محسن ورامي ربيعة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة لعدم الاعتماد عليهما بالشكل اللازم وحاجته إلي ضم مهاجم جديد قبل انطلاق الموسم الجديد، إضافة إلي وجود تخمة عددية في مركز قلب الدفاع بوجود كل من بدر بانون وأيمن أشرف وياسر ابراهيم وسعد سمير وأحمد رمضان بيكهام، كما اقترب محمود متولي من العودة إلى الملاعب بعدما اجتاز مرحلة كبيرة من علاج الإصابة، التي لحقت به واجري بسببها جراحة الرباط الصليبي.

وكان موسيماني قد عقد جلسة خاصة مع رامي ربيعة لإزالة الخلافات بينهما، وتقريب وجهات النظر بعدما تم استبعاد اللاعب من القائمة النهائية، التي خاضت مباريات مونديال الأندية ودفعت اللاعب إلي رفض السفر مع بعثة الفريق، إلا أنه لم يغير موقفه وأبلغ لجنة التعاقدات بالنادي بترحيبه برحيل اللاعب سواء نهائيا أو علي سبيل الإعارة، ونفس الحال لمروان محسن الذي اصبح المهاجم رقم 3 في ترتيب الهجوم الأحمر بعد الكونغولي والتر بواليا ومحمد شريف، كما ان الأهلي سيتعاقد مع مهاجم جديد، وقرر في نفس الوقت إعادة أحمد ياسرريان فور انتهاء إعارته الحالية مع نادي سيراميكا كليوباترا.