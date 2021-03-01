شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يجهز معلول للمشاركة أمام فيتا كلوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ الجهاز الفني بالأهلي تجهيز علي معلول ظهير أيسر الفريق للمشاركة في مباراة الأهلي القادمة ضد مباراة فيتا كلوب الكونغولي، بعد ابتعاده عن مباراتي فريقه الماضيتين ضد المريخ السوداني وسيمبا بسبب الإصابة ومباراة طلائع الجيش بالدوري، كون معلول أحد أبرز مفاتيح لعب الأهلي وأخطر أسلحته الهجومية.

كما يجهز بيتسو موسيماني لاعبه حسين الشحات نفسيا، من أجل المشاركة في مباراة فيتا كلوب بعد غياب بسبب إيقافه على أثر الأحداث التي وقعت بعد نهائي دوري أبطال إفريقيا الأخير ضد الزمالك، وحرمته من المشاركة مع الأهلي في 4 مباريات ضد سونيديب بدور الـ32 الإفريقي "ذهابا وإيابا" والمريخ وسيمبا بالجولتين الأولى والثانية بدور المجموعات الإفريقي.

وكان فريق الأهلى نجح فى اقتناص ثلاث نقاط غالية بالفوز على طلائع الجيش بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى جمعتهما باستاد السلام فى إطار فعاليات الجولة الرابعة عشرة للدورى.

تقدم أحمد سمير لطلائع الجيش فى الدقيقة 26 من عمر المباراة من ضربة حرة مباشرة احتسبها محمود البنا حكم اللقاء لصالح طلائع الجيش، بعدها بخمس دقائق وفى الدقيقة 32 ينجح النيجيري جونيور أجايى من إدراك هدف التعادل للمارد الأحمر من رأسية متقنة اخطاها محمد بسام حارس طلائع الجيش، وأحرز نفس اللاعب الهدف الثانى للمارد الأحمر في الدقيقة 91 من عمر اللقاء.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد الأهلى إلى 24 نقطة ويرتقى لوصافة الدورى، ولديه أربع مباريات مؤجلة، بينما تجمد رصيد طلائع الجيش عند 12 نقطة فى المركز الخامس عشر ولديه مباراة مؤجلة.