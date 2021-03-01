أتلتيكو مدريد يعود من أرض فياريال بالعلامة الكاملة

المنامة - ياسر ابراهيم - عاد أتلتيكو مدريد بفوز ثمين من أرض فياريال 2-صفر اليوم الأحد في الجولة 25 من الدوري الإسباني لكرة القدم.



وتحققت أهداف فريق المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني في الدقيقة 27 بواسطة لاعب فياريال ألفونسو بيدرازا خطأ في مرماه والبرتغالي جواو فيليكس في الدقيقة 69.



ويحافظ أتلتيكو على صدارة الليغا بـ58 نقطة فيما يأتي فياريال في المركز السابع بـ37 نقطة.



وكان أتلتيكو الأخطر في البداية وحصل على فرصة ذهبية لافتتاح التسجيل بعد سوء تفاهم بين الحارس سيرخيو أسينخو وراوول ألبيول، إلا أن لاعبي سيميوني عجزوا عن استثمارها (8)، ثم رد أصحاب الأرض برأسية لألفونسو بيدرازا مرت قريبة من مرمى الحارس السلوفيني يان أوبلاك (13) الذي تدخل مرة أخرى لصد محاولة داني باريخو (15).



وافتتح أتلتيكو التسجيل بهدية من ألفونسو بيدرازا الذي حول الكرة في شباك حارسه أسينخو عن طريق الخطأ خلال محاولته قطع الطريق على المونتينيغري ستيفان سافيتش (27).



وكان فياريال قريباً من إدراك التعادل لولا تدخل أوبلاك ثم الدفاع لإبعاد الكرة بعد رأسية من جيرار مورينو (36).



وكان الهدف بالنيران الصديقة الفاصل بين الفريقين مع الوصول إلى نهاية الشوط الأول، ثم بدأ سيميوني الفترة الثانية بتبديل اضطراري حيث استعان بالبرتغالي جواو فيليكس بعد إصابة الفرنسي توما ليمار.



وحصل الأوروغوياني لويس سواريز على فرصة ذهبية في الدقيقة 54 لتعزيز تقدم أتلتيكو بعد خطأ في إبعاد الكرة، لكن الحارس أسينخو تدخل وحرمه من التسجيل، ثم كرر الأمر بعد دقائق معدودة في وجه الأرجنتيني أنخل كوريا (59).



وحسم فيليكس النتيجة بشكل كبير لصالح فريقه بهدف رائع من تسديدة على "الطاير" إثر عرضية من الكرواتي سيمي فرساليكو فشل الحارس أسينخو في اعتراضها بالشكل المناسب (69).

المصدر: فرانس برس