شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع مصارحة يجهز الفرسان للاتحاد والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - يفتح الجهازان الفني والإداري بفريق نادي الوحدة مساء اليوم (الإثنين) ملف خسارة الباطن الأخيرة في الجولة 21 من مسابقة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان مع اللاعبين من أجل عدم تكرار الأخطاء والعودة لسكة الانتصارات بعد التراجع الكبير في مستوى الفريق في الجولتين الماضيتين، كما يخصص المجتمعون جزءا كبيرا لمباراة الاتحاد الجمعة القادمة في الجولة 22 من المسابقة نفسها، إذ تتطلب هذه المواجهة تكاتفا وحداويا من أجل إعادة هيبة الفريق في ظل تحسن حالته بعودة اللاعبين انسيلمو، وليد باخشوين، حسين العيسى، بوتيا، جستافو، إذ يسعى المدرب للاستفادة من خدماتهم أمام الاتحاد.

من جهة أخرى، استقبل نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان في الإمارة بجدة رئيس نادي الوحدة سلطان أزهر، وأعضاء مجلس إدارة النادي، واستمع إلى نبذة عن مكتسبات نادي الوحدة في كرة القدم، ومن بينها حصوله على الرخصة الآسيوية التي تمكنه من المشاركة في الملحق الآسيوي، واستضافة بطولة آسيا لكرة اليد خلال العام الحالي 2021، وتحقيق الفريق الأول لكرة اليد المركز الرابع في بطولة كأس العالم، والمركز الثاني في بطولة آسيا للموسم الماضي، كما حصد العديد من البطولات في الألعاب المختلفة، التي بلغت 25 لعبة في الألعاب الفردية بعد أن كانت محصورة في 9 ألعاب.