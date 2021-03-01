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الهلال يضرب بالـ 5

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جدة - خالد شويل - عاد الهلال لنغمة الانتصارات بعد فوزه القوي على مضيفه الفتح بنتيجة 5/2 في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد مدينة الأمير عبدالله بن جلوي بالأحساء ضمن لقاءات الجولة 21 من دوري كأس الأمير للمحترفين.

وجاءت أهداف الهلال الخمسة عن طريق اندريه كاريلو (د:23)، بافيتيمبي قوميز (د:26)، لوسيانو فيتو (د:40)، واختتم سالم الدوسري الأهداف بإحرازه هدفين (د:72، 84)، فيما جاء هدفا الفتح عن طريق عمار الدحيم (د:66)، كريستيان كويفا من ركلة جزاء (د:81)، وبهذه النتيجة يحقق الهلال فوزه الـ11 ويصل للنقطة 39 محتلاً المركز الثاني، فيما تلقى الفتح خسارته العاشرة وتجمد رصيده عند 25 نقطة في المركز الـ12.


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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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