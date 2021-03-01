شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة اليوم الأحد 28 / 2 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احداث رياضية كثيرة شهدها اليوم الأحد 28 فبراير 2021 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، أبرزها استبعاد أبو جبل وزيزو من قائمة الزمالك لمباراة وادي دجلة، واصابة احمد عيد عبد الملك بفيروس كورونا.

الأهلى يعبر عقبة الطلائع بهدفين للمتألق أجايي ويرتقى لوصافة الدوري

نجح فريق الأهلى من اقتناص ثلاث نقاط غالية بالفوز على طلائع الجيش بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى جمعتهما اليوم باستاد السلام فى إطار فعاليات الجولة الرابعة عشرة للدورى.

استبعاد أبو جبل وزيزو من قائمة الزمالك أمام وادى دجلة

أعلن البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني لفريق الكرة بنادي الزمالك، قائمة فريقه استعدادا لمواجهة وادي دجلة، المقرر لها غدا الاثنين ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة للدوري الممتاز.

إصابة أحمد عيد عبد الملك بفيروس كورونا

أعلن أحمد عيد عبد الملك، نجم الزمالك الأسبق، إصابته بفيروس كورونا، وكتب عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى تويتر، "الحمد الله على كل حال.. إيجابي كورونا.. دعواتكم".

التشكيل المتوقع للزمالك امام وادى دجلة بعد استبعاد زيزو وأبوجبل

ظهرت ملامح التشكيل المتوقع للزمالك المقرر أن يخوض به مباراة وادي دجلة المقرر لها غدا باستاد السلام ضمن مباريات الجولة الـ 14 للدورى، بعدما أعلن البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق قائمة اللاعبين الذين سيشاركون فى مباراة الغد عقب مران اليوم.

حمادة صدقى يعتذر عن الاستمرار فى تدريب الإنتاج الحربي بسبب الهلال السوداني

اعتذر حمادة صدقى، المدير الفني للإنتاج الحربي، عن الاستمرار فى منصبه بعد تلقيه عرضا لتدريب الهلال السوداني.

ويستعد الإنتاج الحربي لمواجهة الاتحاد السكندري المقرر لها الخامسة مساء الجمعة المقبل باستاد الإسكندرية بالجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، وأغلق الجهاز الفنى لنادى الإنتاج الحربى صفحة مباراة إنبى التى أقيمت عصر الخميس على استاد الأهلى والسلام بالجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز والتى انتهت بالتعادل السلبي.

احمد كشري يقترب من خلافة حمادة صدقى فى تدريب الإنتاج الحربي

اقترب أحمد كشرى، نجم الأهلى والمدير الفني السابق لأسوان، من تدريب الإنتاج الحربى خلفا لحمادة صدقى الذى تقدم باعتذار عن الاستمرار فى منصبه بعد تلقيه عرضا لتدريب الهلال السودانى.

إسلام رشدى لاعب الجونة يجرى جراحة الرباط الصليبى

تمنى نادى الجونة الشفاء العاجل للاعبه إسلام رشدى بعد إجرائه عملية جراحية لقطع الرباط الصلبي بأحد المستشفيات. وتعرض اسلام رشدى للإصابة بالرباط الصليبي فى التدريبات الجماعية للفريق الساحلى ليتأكد غيابه عن مباريات الفريق حتى نهاية الموسم لحين تماثله للشفاء والعلاج التأهيلى.