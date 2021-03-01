شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي لـ محمد الشناوي: أول ما جيت حلت البركة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غازلت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، محمد الشناوي، حارس مرمى القلعة الحمراء، بنشر مجموعة من الصور، معلقة عليها: "أول ما جيت حلت البركة".

وتألق محمد الشناوى في مباراة فريقه أمام طلائع الجيش التي انتهت بفوز المارد الأحمر بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد الأهلى والسلام ضمن منافسات الجولة 14 من مسابقة الدورى المصرى.

ومنع محمد الشناوى أكثر من فرصة هدف محققة كان آخرها عندما تصدى لتسديدة ناصر منسي في الدقائق الأخيرة من المباراة ليكون له دورا كبيرا في منح المارد الأحمر الثلاث نقاط الخاصة بالمباراة.



الشناوى

وفى ذات السياق أكد طارق سليمان، مدرب حراس المرمى في الكرة المصرية، أن محمد الشناوي يمثل أكثر من 50% من قوة الأهلي، موضحا أن الإمكانيات التي يظهر عليها تجعله أكبر من اللعب في الدوري المصري.

وقال طارق سليمان، إن الشناوي من أفضل 10 حراس مرمى في العالم، ولولا تواجده في الدوري المصري لنافس على لقب الأفضل بدون منافس.

وأكد مدرب الحراس أن المكانة التي وصل إليها الشناوي بعيدة تماما عن كل منافسيه، موضحا أن أبو جبل يحتل المركز الثاني بين أفضل حراس الكرة المصرية بفارق كبير عن الشناوي.