أخبار الأهلي اليوم الأحد 28 / 2 / 2021

القاهرة - سامية سيد - أعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، تشكيل فريقه الذى سيخوض مباراته ضد طلائع الجيش، والمحدد لها السابعة والنصف مساء اليوم باستاد الأهلي والسلام، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من عمر الدوري المصري الممتاز.

ويتكون تشكيل الأهلي من:

حراسة المرمى : محمد الشناوى

الدفاع : محمود وحيد – أيمن أشرف – بدر بانون – محمد هانى

الوسط : حمدى فتحى – السولية – الشحات – قفشة

الهجوم : محمد شريف – أجايى

حدد نادى سيمبا التنزانى قيمة التنازل عن الموزمبيقى لويس ميكيسونى لاعب سيمبا التنزاني، الذى يحظى باهتمام النادى وفقا للتقارير الصحفية التنزانية التى أكدت وجود مفاوضات بين الأهلى واللاعب، تمهيدا لانتقاله لصفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وقالت صحيفة "mwananchi" التنزانية، إن مسئولا بنادى سيمبا أكد أن إدارة النادى اتفقت على أن الحد الأدنى لبيع اللاعب هو مليون دولار وهذا هو المعيار الأول.

وأشارت الصحيفة إلى أن الإدارة بدأت بالفعل البحث عن بديل لميكيسونى، كما أدركت منذ يونيو الماضى أنها ستتلقى العديد من العروض، ولن تتمكن من البقاء عليه.