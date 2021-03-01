شكرا لقرائتكم خبر عن أهداف مباريات اليوم الأحد 28 - 2 - 2021 بالدوري المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقيمت اليوم الأحد، 28 - 2 - 2021، مباراتين ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز هذا الموسم، كانت أكثرها جماهيرية هي مباراة الأهلي وطلائع الجيش والتي شهدت تسجيل ثلاثة أهداف.

أجاي يقود الأهلي للفوز على الطلائع

نجح فريق الأهلى من اقتناص ثلاث نقاط غالية بالفوز على طلائع الجيش بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى جمعتهما اليوم باستاد السلام فى إطار فعاليات الجولة الرابعة عشرة للدورى.

تقدم أحمد سمير لطلائع الجيش فى الدقيقة 26 من عمر المباراة من ضربة حرة مباشرة احتسبها محمود البنا حكم اللقاء لصالح طلائع الجيش، بعدها بخمس دقائق وفى الدقيقة 32 ينجح النيجيري جونيور أجايى من إدراك هدف التعادل للمارد الأحمر من رأسية متقنة اخطاها محمد بسام حارس طلائع الجيش، وأحرز نفس اللاعب الهدف الثانى للمارد الأحمر في الدقيقة 91 من عمر اللقاء.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد الأهلى إلى 24 نقطة ويرتقى لوصافة الدورى، ولديه أربع مباريات مؤجلة، بينما تجمد رصيد طلائع الجيش عند 12 نقطة فى المركز الخامس عشر ولديه مباراة مؤجلة.

البنك الأهلي يوقف قطار انتصارات أسوان

نجح فريق البنك الأهلي فى خطف ثلاث نقاط ثمينة بعد الفوز على مضيفه أسوان بنتيجة 2 / 0 فى المباراة التى جمعت الفريقين اليوم باستاد بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة 13 والمؤجلة من عمر مسابقة الدوري الممتاز، ليوقف مغامرة أسوان التى استمرت 3 مباريات متتالية فى الدوري والكأس، وسجل هدفى البنك الأهلي كل من فادى فريد فى الدقيقة 56، ومحمد بسيوني فى الدقيقة 71.

وكان فريق أسوان قد أهدر ركلة جزاء فى الدقيقة 11 من عمر الشوط الأول، سددها عمرو الحلواني ظهير أيسر الفريق وتصدى لها محمود الزنفلي حارس البنك الأهلي بنجاح.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد البنك الأهلي إلى النقطة 13 في المركز الـ 14، فيما يتجمد رصيد أسوان عند النقطة 17 في المركز الـ 12، حيث تعتبر هذه المباراة هي الهزيمة الأولى لعلاء عبد العال منذ توليه تدريب أسوان خلفاً لسامي الشيشيني.