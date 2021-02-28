التعادل يحسم قمة تشيلسي ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

الشارقة - اميمة ياسر -

تعادل تشيلسي سلبياً مع ضيفه مانشستر يونايتد، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الأحد علي ملعب "ستامفورد بريدج"، في قمة مباريات الجولة الـ26 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشهد الشوط الأول واقعة تحكيمية مثيرة للجدل، بعد أن لمست الكرة يد كالوم هودسون-أودوي لاعب تشيلسي داخل منطقة جزاء فريقه، إلا أن حكم المباراة رفض احتساب ركلة جزاء، رغم لجوئه لتقنية الفيديو.

في الشوط الثاني، حاول الفريقان إحراز هدف الفوز ولكن دون جدوى، لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي.

وكانت مواجهة الدور الأول، واليت أقيمت على ملعب "أولد ترافورد" معقل اليونايتد، قد انتهت أيضاً بنتيجة التعادل السلبي.

وبهذا التعادل، يحتل فريق تشيلسي المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 44 نقطة، فيما يأتي مانشستر يونايتد في المركز الثاني برصيد 50 نقطة، بفارق 12 نقطة كاملة عن مانشستر سيتي المتصدر.

ودخل تشيلسي المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: ميندي

خط الدفاع: أزبيليكويتا - روديجر - كريستينسين - بن تشيلويل

خط الوسط: كوفاسيتش - كانتي - حكيم زياش

خط الهجوم: هودسون-أودوي - ماونت - جيرو

أما مانشستر يونايتد، فقد بدأ المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: دي خيا

خط الدفاع: وان-بيساكا - ماجواير - لينديلوف - لوك شو

خط الوسط: فريد - ماكتومناي - برونو فيرنانديز

خط الهجوم: راشفورد - دانييل جيمس - جرينوود