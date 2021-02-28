شكرا لقرائتكم خبر خماسية شتوتجارت تعلن إقالة جروس من شالكه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكدت تقارير إعلامية أمس أن نادي شالكه متذيل جدول ترتيب دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم (بوندسليجا) أقال مدربه السويسري كريستيان جروس والمدير الرياضي يوخين شنايدر بسبب تراجع النتائج والاضطرابات داخل الفريق.

وتلقى شالكه هزيمة كاسحة على ملعب شتوتجارت 1/ 5 أمس الأول بعد أسبوع واحد من خسارة مباراة ديربي الرور أمام بوروسيا دورتموند برباعية نظيفة، وسط تقارير أشارت إلى أن بعض لاعبي الفريق طالبوا قيادات النادي بضرورة التخلص من جروس الذي تولى المسؤولية في أواخر ديسمبر الماضي.

وأشارت شبكة (سكاي) ومحطة (سبورت1) ومجلة (كيكر شبورتس) إلى أن شالكه استغنى عن جروس وشنايدر بجانب مدير الفريق ساشا رايتر ومدرب اللياقة البدنية فيرنر ليوثارد.

ولم يؤكد شالكه بعد هذه الأنباء، بعد أن نفى أمس الأول وجود حالة (حالة تمرد) داخل الفريق ضد جروس، قبل أن يظهر الفريق بشكل باهت أمام شتوتجارت، وعلقت صحيفة (بيلد) على ذلك بالقول «لم يسبق وأن لعب فريق ضد مدربه بمثل هذه الطريقة».

ويتذيل شالكه جدول ترتيب البوندسليجا بتسع نقاط من 23 مباراة بفارق 9 نقاط عن منطقة الأمان بعد أن فاز مرة واحدة فقط طوال الموسم.

جروس (66 عاما) هو رابع مدرب يتولى تدريب شالكه هذا الموسم بعد ديفيد فاجنر ومانويل باوم والمدرب الموقت هوب ستيفينز.