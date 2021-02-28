شكرا لقرائتكم خبر فوجل ترفض التحول للبارالمبية رغم عجزها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وقالت فوجل لصحيفة «بيلد ام سونتاج» أمس، «المنافسات الرياضية عالية الأداء لا تعني لي شيئا، لأنني سأكون تحت الأضواء مجددا، أكثر من الماضي».وأضافت «إذا عادت كريستينا فوجل فعليها أن تفوز».
وفازت فوجل (30 عاما) بالميدالية الذهبية في أولمبياد 2012 و2016 في منافسات الدراجات، كما فازت بألقاب عدة في بطولة العالم خلال مسيرتها التي انتهت في صيف 2018، عندما اصطدمت بمتسابقة أخرى خلال التدريب في برلين.
وأشارت فوجل «لدينا العديد من الأشخاص الرائعين في المنافسات البارالمبية، لماذا أسرق منهم الأضواء».
كانت هذه تفاصيل خبر فوجل ترفض التحول للبارالمبية رغم عجزها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.