شكرا لقرائتكم خبر فوجل ترفض التحول للبارالمبية رغم عجزها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لا تعتزم الألمانية كريستينا فوجل بطلة العالم والأولمبياد في منافسات الدراجات، التحول للمشاركة في المنافسات البارالمبية، بعد إصابتها بالعجز عقب تعرضها لحادث أثناء التدريبات في 2018.

وقالت فوجل لصحيفة «بيلد ام سونتاج» أمس، «المنافسات الرياضية عالية الأداء لا تعني لي شيئا، لأنني سأكون تحت الأضواء مجددا، أكثر من الماضي».

وأضافت «إذا عادت كريستينا فوجل فعليها أن تفوز».

وفازت فوجل (30 عاما) بالميدالية الذهبية في أولمبياد 2012 و2016 في منافسات الدراجات، كما فازت بألقاب عدة في بطولة العالم خلال مسيرتها التي انتهت في صيف 2018، عندما اصطدمت بمتسابقة أخرى خلال التدريب في برلين.

وأشارت فوجل «لدينا العديد من الأشخاص الرائعين في المنافسات البارالمبية، لماذا أسرق منهم الأضواء».