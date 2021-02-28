شكرا لقرائتكم خبر عن وليد صلاح الدين: موسيمانى لم يستقر على التشكيل الهجومى للأهلى حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وليد صلاح الدين، نجم الأهلى السابق، أن الجنوب أفريقى موسيمانى لم يستقر حتى الآن على رباعى خط الجوم فى الفريق، ولا يوجد لاعب فارق عن الباقيين وهو ما يتسبب فى عدم الاستقرار على التشكيل.

وقال وليد صلاح الدين فى تصريحات للإعلامى أحمد شوبير فى الاستوديو التحليلى بقناة أون تايم سبورت، "كلمة بقولها كل مباراة، لازم اللاعبين تنزل المباراة تقاتل لكى تحصل على نقاط المباراة، وجلسة الخطيب كان لها تأثير واضح وفى وقتها، خاصة بعد كأس العالم للأندية".

وأضاف وليد صلاح، "كل اللاعبين فى الجانب الهجومى شبه بعض فى الأهلى وكل لاعب بيقدم فقط 60% من إمكانياته وده هيخليك تكسب مستريح فى الدورى، ولكن فى بطولات الأفريقية لازم تقدم 100%".

وأكد وليد صلاح الدين أن "موسيمانى حتى الآن لم يستقر على الأربعة فى وسط الأهلى الهجومى، وكل مباراة بتشوف لاعب جديد ومحدش عارف يحجز مكان أساسى على عكس الدفاع اللى تقريبا فى ثبات بوجود على معلول وبدر بانون وأيمن أشرف ومحمد هانى وخلفهم الشناوى، حتى الوسط مش ثابت بتواجد الرباعى عمرو السولية وحمدى فتحى وديانج وأكرم توفيق".

وجاءت تشكيل الأهلى لمواجهة الطلائع كالتالى:

حراسة المرمى : محمد الشناوى

الدفاع : محمود وحيد – أيمن اشرف – بدر بانون – محمد هانى

الوسط : حمدى فتحى – السولية – الشحات – أفشة

الهجوم : محمد شريف – اجاى

وشهدت قائمة الأهلى البداية بمحمد شريف فى الهجوم مع أجاى بينما جلس مروان محسن وكهربا على دكة البدلاء فى الوقت الذى حافظ محمود وحيد على تواجده فى التشكيلة الحمراء.

ويحتل الأهلى المركز الثالث بترتيب الدورى برصيد 21 نقطة من 9 مباريات، خلف الزمالك المتصدر بـ29 نقطة من 12 مباراة، ومصر المقاصة صاحب المركز الثانى بـ23 نقطة من 14 مباراة، حيث لعب الأهلى 9 مباريات فقط حيث تتبقى له 4 مواجهات ضد سموحة والإسماعيلى وإنبى والزمالك وحال الفوز فيهم جميعا سيصل للنقطة 33 ويعتلى صدارة الدورى، وحال الفوز فى المباريات التى تم تأجيلها بسبب مشاركته فى مونديال الأندية وعددها 3 سيصل للنقطة 30 ويتصدر الدورى بفارق نقطة عن الزمالك.