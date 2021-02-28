الامارات | بالفيديو.. شجار عنيف في حلبة جودو يتحول إلى معركة جماهيرية

شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. شجار عنيف في حلبة جودو يتحول إلى معركة جماهيرية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطعاً مصوراً لشجار عنيف تبيّن انه لإحدى نزالات بطولة الجودو الخاصة بمنطقة القوقاز في جمهورية داغستان الروسية، بحسب قناة روسيا اليوم.

وأظهر الفيديو العشرات من الجماهير واللاعبين وقضاة التحكيم يتشابكون بالأيدي والأقدام في معركة حقيقية على مقربة من المدرجات قبل أن تنتقل إلى ساحة النزال وسط حالة من الفوضى واللكمات!.

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