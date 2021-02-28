الملاكم المكسيكي ألفاريس يحتفظ بلقبه بطلا للعالم في وزن فوق المتوسط

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واشنطن: احتفظ المكسيكي ساوول "كانيلو" الفاريس بلقبه بطلا للعالم في وزن فوق المتوسط للرابطة العالمية والمجلس العالمي للملاكمة بفوزه على التركي أفني يلديريم بالضربة الفنية القاضية السبت بملعب "هارد روك" في ميامي بالولايات المتحدة.

ومنذ الجولة الاولى، لم يترك ألفاريس، المتوج باللقب العالمي الموحد في وزن المتوسط، أي حظ لخصمه الذي كان يخوض مباراته الاولى منذ أكثر من عامين.

ونجح ألفاريس في إسقاط يلديريم على الحلبة في الجولة الثالثة بعد سلسلة من الضربات المتتالية. لكن التركي نجح في النهوض واستكمال النزال، قبل أن يفاجأ مدربه الجماهير بعدم قدرته على الاستمرار في المنافسة وبالتالي رفض خوض الجولة الرابعة.

وقال ألفاريس الذي حقق الفوز الـ55 في مسيرته الاحترافية بينها 37 بالضربة القاضية: "أردت تقديم مباراة كبيرة هنا وفعلت ما كان يتعين علي القيام به".

وأضاف "كنت بحاجة إلى الضربة القاضية وهذا ما فعلته. لا يهم إذا كانوا أطول أو كانت لديهم قدرة أكبر أو مدربا جيدا. أتيت للقيام بعملي، جئت إلى هنا للفوز".

وأُرغِم الفاريس على خوض المباراة ضد يلديريم للحفاظ على حزاميه في تصنيف الرابطة والمجلس العالميين. ويتطلع الملاكم المكسيكي من الان الى تحقيق هدفه أن يكون أول من يتوج باللقب الموحد في فئة الوزن فوق المتوسط.

وقال ألفاريس "أريد أن أدخل التاريخ. لم يفعلها أحد سابقا".