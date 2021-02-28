شكرا لقرائتكم خبر عن بالأرقام.. هل يستحق أحمد ياسر ريان الانضمام الى منتخب مصر الأول؟ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

ظهر أحمد ياسر ريان مهاجم فريق الكرة بالنادي الأهلي بمستوى فني مميز مع إعارته لصفوف نادي سيراميكا كليوباترا في يناير المنصرم، مقدماً وجبات كروية دسمة خطفت الأنظار إليه، مكرراً توهجه السابق خلال إعارته للجونة أيضاً في المواسم السابقة.

وبالتزامن مع المطالبات الجماهيرية بضرورة الاستفادة بخدمات ريان بصفوف منتخب مصر في المعسكر المقبل، استعداداً لمواجهتي كينيا وجزر القمر بتصفيات أمم أفريقيا، نستعرض في السطور التالية ما قدمه أحمد ياسر ريان خلال مسيرته بالملاعب وبالأخص في الموسم الحالي مع الأهلي وسيراميكا كليوباترا.

ريان شارك في 14 مباراة بالموسم الحالي بواقع 12 في الدوري بقميص سيراميكا كليوباترا «11 في الدوري ومباراة بكأس مصر»، ومباراتين مع الأهلي بدوري أبطال أفريقيا.

واستطاع ريان خلال دقائق مشاركاته التي بلغت 903 دقيقة من تسجيل 7 أهداف جميعهم بقميص فريقه الحالي المُعار له سيراميكا كليورباترا «6 في الدوري و1 في الكأس»، حيث يحل ثالثاً في ترتيب هدافي المسابقة المصرية بعد يوسف أوباما وأحمد سمير المتصدرين للقائمة بـ 7 أهداف.

أحمد ياسر ريان تمكن من زيارة شباك منافسي الجونة خلال موسمين من الاعارة في 13 مناسبة خلال مشواره مع الفريق الساحلي بالدوري.

إجمالاً إستطاع نجل ظهير الاهلي السابق، تسجيل 19 هدفاً في الدوري الممتاز من أصل 56 مباراة وهدف في كأس مصر في 3 مباريات في حين لم يسجل أفريقياً بقميص الأهلي خلال مباراتين.

أما عن صناعة الأهداف، فساهم في تسجيل 4 أهداف خلال رحلته مع الأندية التي دافع عن ألوان قميصها، بواقع صناعة هدفين لصالح الاهلي «1 بالكأس واّخر وبدوري أبطال أفريقيا»، كذلك المساهمة في هدفين مع الجونة بالدوري.

الأرقام لا تكذب، وتضع الكرة في ملعب مسئولي الاهلي بشأن قرار استعادة اللاعب مرة أخرى للصفوف الحمراء، كذلك في ملعب حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر بخصوص استدعاء اللاعب لصفوف الفراعنة في المعسكر المقبل.