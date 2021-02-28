انضمام تنس الإمارات لنظام التقييم العالمي

دبي: ”الخليج 365”

انضم اتحاد الإمارات للتنس إلى نظام التقييم العالمي الجديد الخاص بالاتحاد الدولي للتنس المتعلق برصد نقاط اللاعبين حسب مشاركاتهم المحلية والدولية (نظام نقاط التنس العالمية) بشكل رسمي ليصبح اتحاد تنس الإمارات ثاني اتحاد عربي يطبق النظام بعد تونس والأول على مستوى دول الخليج العربي، وتحرص الدول المتطورة في التنس على تطبيقه بشكل فاعل وتحث لاعبيها على الانضمام إليه للأهمية التي يتمتع بها.

ويأتي تطبيق النظام ضمن استراتيجية الاتحاد التي تركز على الارتقاء بالعمل الإداري وفقاً لأفضل الأساليب العالمية وتوجيهات مجلس الإدارة للحفاظ على حقوق اللاعبين واللاعبات خلال جميع المشاركات المحلية والدولية وتعزيز مشاركتهم في مختلف البطولات.

وأكد نائب رئيس اتحاد الإمارات للتنس أحمد عبد الملك أهلي، أن العمل بهذا النظام الجديد يأتي ضمن توجيهات الشيخ حشر بن مكتوم آل مكتوم رئيس مجلس إدارة الاتحاد وضمن رؤية الاتحاد بتطوير اللعبة ونشر ثقافتها بحيث تكون التنس رياضة أساسية في الإمارات وهو ما سيسهم فعلياً في تنمية ممارستها وتحقيق المكتسبات المرتقبة.

وأوضح أحمد عبد الملك أن اتحاد التنس الإماراتي سباق لدعم برامج الاتحاد الدولي والتي تأتي ضمن أوجه التعاون بين الاتحادين، مبيناً أن نظام التقييم العالمي الجديد سيسهم بشكل أساسي في استقطاب لاعبين دوليين من مختلف دول العالم للمشاركة في مختلف البطولات التي تنظم في الإمارات ويشجع اللاعبين المواطنين على الاستمرار في ممارستهم للتنس والسعي لتطوير مستوياتهم الفنية، فضلاً عن أنه يضع الإمارات في مصاف الدول التي تطبق آليات وقوانين وبرامج الاتحاد الدولية باحترافية عالية، وهو ما يمكنه أن ينعكس إيجاباً على مختلف الفعاليات الرياضية.

وأكد عبد الملك أن اتحاد التنس سينظم ورش عمل ودورات افتراضية «عن بعد» لشرح مضامين النظام الجديد لكي يحقق الفوائد المرجوة منه، مقدماً الشكر لفريق عمل الاتحاد للجهود المبذولة.

الجدير بالذكر أن اتحاد الإمارات قام في وقت سابق بتعديل لوائح وقوانين نظام التصنيف المحلية، وذلك لمواكبة الزيادة الملحوظة في أعداد المشاركين في هذه البطولات، وبما يلائم نظم الاتحاد الدولي للتنس.