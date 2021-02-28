شكرا لقرائتكم خبر عن ممدوح عباس يكشف مخالفات مالية جسيمة في عقد مصطفى محمد مع جالاتا سراي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد ممدوح عباس رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك الأسبق أن هناك مخالفات مالية وإدارية جسيمة ارتكبتها اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك في عقد إعارة مصطفى محمد إلى نادي جالاتا سراي التركي.

وكتب ممدوح عباس عدة تغريدات عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر جاءت كالتالي: «عقد إعارة مصطفى محمد مهاجم نادي الزمالك لنادي جلطة سراي التركي فيه مخالفات مالية صارخة، هذا العقد من كتبه إما جاهل بكيفيه تحرير هذه العقود أو عامد متعمدا. والمخالفات كما وضحت لي بالأمس هي كالتالي: ...يتبع».

وأضاف: «حرر للاعب في العقد أنه في حال أحرز 10 أهداف سيتم استئجار شقة له ليستدعي زوجته، بينما في عقد عمرو زكي من 10 أعوام أن 10 أهداف تساوي مليون جنيه استرليني في ذلك الوقت.. للغرابة أن في بند من بنود هذا العقد يكون الزمالك قد باع اللاعب مقابل 4 ملايين دولار!... يتبع».

وتابع: «إذا ما صحت العروض التي تلقاها نادي جلطة سراي من كريستال بالاس الإنجليزي الذي عرض 28 مليون جنيه إسترليني لشراء اللاعب، وخروج نائب رئيس نادي جلطة سراي بالأمس موضحا أن نادي الزمالك لا يستحق من هذا المبلغ غير 4 ملايين دولار +15% من قيمة بيع اللاعب!».

وأكمل: «وبقضية حسابية بسيطة (28 مليون جنيه استرليني قيمة بيع اللاعب تساوي تقريبا 619 مليون جنيه مصري. ما يستحقه نادي الزمالك طبقا لنائب رئيس نادي جلطة سراي = (4 ملايين دولار + 15%) يساوي (63 مليون جنيه مصري + 93 مليون جنيه مصري)..يتبع».

واختتم: «إذا خسارة نادي الزمالك الحقيقة لبيع اللاعب 619 مليون جنيه- (63 مليونا + 92 مليونا) تساوي تقريبا 460 مليون جنيه! وهذا الرقم يمثل خسارة نادي الزمالك الحقيقية في بيع اللاعب الذي خرج من النادي بعقد إعارة ولم يخرج بعقد بيع! ويتحدثون عن بيع إهدار المال العام في الأندية!!!».

وأصيبت جماهير نادي الزمالك بصدمة كبيرة بعد إعلان نادي الزمالك رسميا عن طريق مديره المالي طارق حشيش إمكانية انتقال مصطفى محمد نهائيا إلى جالاتا سراي التركي مقابل ٤ ملايين دولار بناء على بند تفعيل البيع النهائي.

وقال طارق حشيش المدير المالي في تصريحات تليفزيونية: من حق جالاتا سراي تفعيل شراء عقد مصطفى محمد لهذه القيمة فقط قبل ٣١ ديسمبر المقبل.

وردا على إذا ما تلقى النادي التركي عرضا بـ٣٠ ملايين دولار مثلا لشراء مصطفى على سيستفيد الزمالك، قال حشيش: البيع والقيمة المالية الـ٣٠ مليون جنيه مثلا كلها ستذهب لجالاتا سراي لكن الزمالك سيحصل على ١٥٪؜ من نسبة إعادة البيع.

وقال إن هناك بندًا يقضي بموافقة مصطفى محمد نفسه على أن يتم بيعه للنادي التركي أو العودة لناديه وهذا يتوقف على قرار مصطفى فقط.

وخرجت تصريحات عبدالرحيم البيرق، نائب رئيس نادي جالاتا سراي أكد خلالها أن المصري مصطفى محمد سينضم نهائيا لفريق جالاتا سراي وسيتم تفعيل عقد شرائه نهائيا ولن يعود مرة أخرى لمصر حتى لو طلب الزمالك غير ذلك.

وأضاف البيرق للصحيفة أن هناك بندا واضحا وصريحا في العقد ينص على أحقية نادي جالاتا سراي في شراء عقد مصطفى محمد نهائيا من الزمالك في حال دفع 4 ملايين دولار، قبل يوم 31 ديسمبر 2021، وهو ما سنقوم به قبل انتهاء المهلة المحددة.

وأضاف: «لن يستطيع الزمالك بيعه لأي فريق بخلاف جالاتا سراي حتى لو تلقى عرضا بقيمة 20 مليون دولار».

تغريدات ممدوح عباس عن عقد مصطفى محمد مع جالاتا سراي

تغريدات ممدوح عباس عن عقد مصطفى محمد مع جالاتا سراي

تغريدات ممدوح عباس عن عقد مصطفى محمد مع جالاتا سراي

تغريدات ممدوح عباس عن عقد مصطفى محمد مع جالاتا سراي