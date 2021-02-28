شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يتوجه إلى الإسكندرية غدًا استعدادًا لمواجهة المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بنادى بيراميدز بقيادة الأرجنتينى رودلفو أروابارينا، على السفر إلى الإسكندرية غدًا الاثنين، لإقامة معكسر مغلق فى إطار الاستعداد لمواجهة المصرى البورسعيدى فى اللقاء المقرر له يوم الثلاثاء، على ستاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

وقرر أروابارينا خوض الفريق تدريباته الجماعية صباح غدًا الاثنين على ملعب الفريق "الدفاع الجوى" ثم إعلان القائمة التى ستتوجه إلى الإسكندرية من أجل إقامة المعكسر المغلق لحين مواجهة الفريق البورسعيدى.

وحرص المدير الفنى لبيراميدز على تعديل موعد تدريب الفريق السماوى بعد التعادل المخيب أمام الجونة بهدف لكل فريق فى المباراة الماضية بمسابقة الدورى، حيث أصبح يخوض بيراميدز تدريباته صباحًا بدلاً من خوضها فى السادسة مساءً.

واستعان المدير الفنى بمواجهة المصرى وسيراميكا التى انتهت بالتعادل 2 / 2 من أجل الوقوف على مفاتيح لعب فريق المصرى، ونقاط القوة والضعف فى صفوفه والعمل على غلق المساحات أمام عناصره الخطيرة، مع استغلال الثغرات التى قد تسهل مهمته فى تحقيق الفوز.

بيراميدز حقق 4 انتصارات بالدوري فقط، وكانت على حساب سيراميكا والمقاولون العرب والإنتاج الحربى وطلائع الجيش وتعادل مع الأهلى والزمالك والجونة والبنك الأهلى وسموحة والاسماعيلى ووادى دجلة وخسر من إنبى والاتحاد السكندري وسجل 16 هدفا فى 13 مباراة وتلقت شباكه 13 هدفا بواقع هدف فى كل مباراة.