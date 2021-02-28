شكرا لقرائتكم خبر عن الباطن يقهر الظروف والوحدة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رغم الظروف التي يمر بها فريق الباطن إلا أنه تفوق على ضيفه الوحدة بثلاثة أهداف دون مقابل في اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب نادي الباطن في افتتاحية لقاءات الجولة 21 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وجاءت أهداف الباطن الثلاثة عن طريق عبدالمجيد عبيد (د: 38)، فابيو ابرو (هدفان 58، 84)، وبهذه النتيجة يحقق الباطن فوزه السابع في الدوري ليصل للنقطة 27 ويحتل المركز التاسع متقدماً على الوحدة الذي تلقى الخسارة العاشرة في الدوري ليتجمد رصيده عند 27 نقطة وفي المركز العاشر.

من جهة أخرى، تغلب التعاون على مضيفه الاتفاق بثلاثة أهداف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام.

وجاءت الأهداف الثلاثة للتعاون عن طريق كاكو (د:26)، سميحان النابت (د:46)، ليندر تاوامبا (د:90+4)، وبهذه النتيجة يحقق التعاون فوزه الثامن في الدوري ويصل للنقطة 31، في المركز الخامس، متفوقاً على مضيفه الاتفاق الذي تلقى الخسارة التاسعة وتجمد رصيده عند 30 نقطة ليتراجع للمركز السادس.