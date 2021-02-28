شكرا لقرائتكم خبر عن أبوطالب العيسوي: رفضت العديد من العروض لأجل الإسماعيلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال أبوطالب العيسوي، المدير الفني السابق للإسماعيلي، إنه كان ينتظر الدعم عندما تولي قيادة الدراويش خلال الفترة الأخيرة، لا سيما أنه من أبناء النادي.

وأضاف العيسوي، خلال برنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»: «أنا من أبناء الإسماعيلي ولا أتاخر عنه أبدًا، مهما كانت نتائجه أو موقفه بجدول ترتيب الدوري، تلقيت عروضًا عدة ورفضتها بسبب الإسماعيلي، فأنا تحت أمره في أي وقت».

وأكد: «يجب تطبيق نظام الثواب والعقاب على اللاعبين، يجب أن يقاتلوا في الملعب من أجل إرضاء الجماهير التي تنتظر منهم الكثير».

وتابع: «الفريق يضم عددًا من اللاعبين المميزين، كما أن الفترة المقبلة ستشهد عودة بعض المصابين، وهذا سيدعم صفوف الإسماعيلي بالمباريات المقبلة».