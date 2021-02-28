يوفنتوس يقع في فخ التعادل ويبتعد عن إنتر متصدر الدوري

المنامة - ياسر ابراهيم - واصل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو سجله التهديفي المميز في مواجهة فريق فيرونا، وأحرز هدفا في تعادل يوفنتوس 1-1 مع مضيفه فيرونا مساء السبت في الجولة الـ24 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.



وخاض رونالدو اليوم المباراة الثالثة له في مواجهة فيرونا منذ أن ارتدى اللاعب قميص يوفنتوس.



وكان رونالدو هز شباك فيرونا في كل من المباراتين السابقتين بالموسم الماضي، حيث تبادل الفريقان الفوز على ملعبيهما بالنتيجة نفسها 2-1، في حين غاب رونالدو عن المباراة الأولى بين الفريقين في الموسم الحالي، والتي انتهت بالتعادل 1-1 يوم 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي بسبب إصابته بفيروس كورونا المستجد.



ومع عودته للمشاركة في مواجهة فيرونا من خلال مباراة اليوم، هز رونالدو الشباك للمرة الثالثة في 3 مباريات ليرفع رصيده إلى 19 هدفا في صدارة هدافي الكالتشيو بفارق هدفين عن رويلو لوكاكو مهاجم إنتر.



ورفع يوفنتوس رصيده إلى 46 نقطة في المركز الثالث بفارق 3 نقاط خلف ميلان و7 نقاط عن إنتر ميلان المتصدر.



ورفع فيرونا رصيده إلى 35 نقطة ليتقدم إلى المركز الثامن بفارق الأهداف فقط أمام ساسولو.





المصدر: وكالات