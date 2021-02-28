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تعرف على وجهة مصطفى محمد المقبلة بعد جالاتا سراي

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كريم أبو حسـين 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أشاد أيمن عبدالعزيز، نجم نادي الزمالك السابق، بتألق النجم المصري مصطفى محمد مع جالاتا سراي التركي وقيادته لتحقيق الإنتصارات المتتالية.

وأضافَ عبدالعزيز، في تصريحات لبرنامج «البريمـو» عبر قناة «Ten»: لم أتفاجأ من سرعة انسجام مصطفى محمد مع جالاتاسراي، فهو لاعب متميز وأشرفت على تدريبه بنادي الزمالك وتنبأت له بالنجاح في الإحتراف، كما أنه انتقل لنادِ عريق ودوري قوي وأجواء مختلفة تماماً عن أجواء الدوري المصـري الممتاز.

واختتم عبدالعزيز: «أتوقع انتقال مصطفى محمد لأحد الأندية في الدوريات الخمس الكبرى إسبانيا وإنجلترا وألمانيا وإيطاليا وفرنسا قريباً».

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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