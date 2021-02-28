شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على وجهة مصطفى محمد المقبلة بعد جالاتا سراي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أشاد أيمن عبدالعزيز، نجم نادي الزمالك السابق، بتألق النجم المصري مصطفى محمد مع جالاتا سراي التركي وقيادته لتحقيق الإنتصارات المتتالية.

وأضافَ عبدالعزيز، في تصريحات لبرنامج «البريمـو» عبر قناة «Ten»: لم أتفاجأ من سرعة انسجام مصطفى محمد مع جالاتاسراي، فهو لاعب متميز وأشرفت على تدريبه بنادي الزمالك وتنبأت له بالنجاح في الإحتراف، كما أنه انتقل لنادِ عريق ودوري قوي وأجواء مختلفة تماماً عن أجواء الدوري المصـري الممتاز.

واختتم عبدالعزيز: «أتوقع انتقال مصطفى محمد لأحد الأندية في الدوريات الخمس الكبرى إسبانيا وإنجلترا وألمانيا وإيطاليا وفرنسا قريباً».