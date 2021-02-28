شكرا لقرائتكم خبر عن ميسي يواصل افتراس ضحيته المفضلة في الدوري الإسباني (فيديو وصور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - واصل نجم برشلونة، الأرجنتيني ليونيل ميسي، هوايته المفضلة بهز شباك المنافسين في الليجا، بعدما سجل هدفا أمام إشبيلية، االسبت، ليفوز فريقه بهدفين نظيفين على ملعب رامون سانشيز، في الجولة الخامسة والعشرين في مسابقة لليجا. وعزز ميسي بذلك صدارته لهدافي الدوري الإسباني، برصيد 19 هدفا، ليبتعد بفارق 3 أهداف عن رفيق دربه، ومهاجم أتلتيكو مدريد، الأوروجوائي لويس سواريز.

ميسي رفع عدد أهدافه في شباك إشبيلية إلى 30، وهو ضحيته المفضلة، كأكثر فرق الليجا التي تمكن ميسي من هز شباكها، منذ ظهوره مع الفريق الأول للبارسا، في 16 أكتوبر 2005.

ثنائية البرسا عززت أيضا تفوقه في عقر دار منافسه الأندلسي، في الليجا، حيث لم يتمكن إشبيلية من الخروج بالنقاط الثلاث، من ملعبه أمام برشلونة، منذ 6 سنوات، وتحديدا عندما انتصر 2-1 في مباراة الدور الأول لموسم 2015-16، يوم 3 أكتوبر 2015.