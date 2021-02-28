شكرا لقرائتكم خبر عن المصري البورسعيدي: كريم العراقي طلب شرطا جزائيا في عقده ورفضناه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف عدنان حلبية، عضو مجلس إدارة النادي المصري، آخر تطورات أزمة تجديد عقد لاعب الفريق كريم العراقي، موضحا أن اللاعب يتبقى له موسم ونصف مع الفريق البورسعيدي.

وقال حلبية، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج جمهور التالتة عبر فضائية أون تايم سبورتس2: "مجلس الإدارة أمين على مصلحة النادي والجماهير تعي ذلك، لن نتمسك بأي لاعب لا يريد الاستمرار مع قيمة مثل المصري".

وأضاف: "كريم العراقي له مطالب مادية لكن النادي يضع سقفا لمرتبات اللاعبين، ولن نتنازل عنه من أجل لاعب، وقصة تجديد كريم العراقي كانت قد انتهت إلى اتفاق يرضي جميع الأطراف، لكننا فوجئنا باللاعب يطلب وضع ضرطا جزائيا وهو أمر مرفوض لدينا".

وتابع: "كريم العراقي يتدرب في بورسعيد، لكن قرار مشاركته من عدمه يعود للجهاز الفني بقيادة علي ماهر".

واختتم: "لا يوجد لاعب أو عضو بالجهاز الفني له جنيه واحد لدى الإدارة، لكن هناك مديونات للاعبين سابقين مثل عبد الله سيسيه الذي له 40 ألف دولار مستحقات سابقة، ومع كل الأزمات التي نعيشها واللعب خارج ملعبنا ليست لدينا مديونات للاعبين الحاليين أو مستحقات متأخرة".