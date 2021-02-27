شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب السعودى يلاقى نظيره الكويتى وديًا فى أجندة مارس الدولية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تلقى الاتحاد السعودي لكرة القدم، موافقة نظيره الكويتي، من أجل لعب مباراة تجريبية بين المنتخبين وفقًا لتقارير صحفية سعودية وذلك ضمن استعداداتهما الفنية قبل تصفيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023 المشتركة.

وأشارت التقارير إلى أن الفرنسي هيرفي رينارد، مدرب الأخضر، حدَّد 22 مارس المقبل موعدًا، من أجل انطلاق المعسكر في الرياض، على أن تلعب المواجهة بين المنتخبين في 25 مارس في الرياض، أي قبل مواجهة منتخب فلسطين الرسمية، في تصفيات المونديال بـ 5 أيام.

يذكر أن المنتخب السعودي يوجد ثانيًا في مجموعته الآسيوية برصيد 6 نقاط خلف المتصدر أوزبكستان مع عدد مباريات أقل، كما سيلعب الأخضر ثلاث مواجهات على ملعبه.

كان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، عن مواعيد وأماكن إقامة مباريات الجولتين السابعة والثامنة، بالتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2022 في قطر، وكأس أمم آسيا 2023 المقرر لها في الصين.

وأعلن الاتحاد عن تأجيل معظم مباريات التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم وكأس آسيا، بسبب القيود على السفر بين الدول خلال الوقت الحالي، بسبب الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا «كوفيد 19»، وبعد المشاورات المكثفة مع الاتحادات الوطنية الأعضاء.

واعتمد الاتحاد القاري مواعيد مباريات الجولتين السابعة والثامنة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى مونديال 2022 وكأس آسيا 2023، حيث ستقام يومي 25 و30 مارس المقبل.