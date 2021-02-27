شكرا لقرائتكم خبر عن كلوب: ليفربول لا يحتاج لتدعيم صفوفه بلاعبين جدد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال يورجن كلوب، المدير الفنى لفريق ليفربول الإنجليزى، المحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمد صلاح إن فريقه لا يحتاج أي تدعيم لصفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وتابع كلوب حديثه: «6-7 لاعبين يرحلون ومحاولة التخلص منهم وضم لاعبين جدد، يجب أن نتفاعل مع الموقف لكن بالتخطيط في نفس الوقت، للمستقبل وكل تلك الأشياء، لست واثقا أن بإمكاننا فعل ذلك هذا الصيف، لكن هذا ما سنحاول فعله».

وأكمل كلوب تصريحاته: «الرسالة الهامة في اللحظة الحالية حتى هي أننا مازلنا ليفربول وهذا ما نشعر به، حينما فزنا بـ20 مباراة على التوالى أو أي كان، وحينما لم نعد نفوز بالمباريات أو نخسرها؟ لا. نحن مازلنا ليفربول وهذا ما أحبه».

ويحتل ليفربول المركز السادس في جدول ترتيب الدورى الإنجليزى الممتاز برصيد 40 نقطة بفارق 19 نقطة عن مانشستر سيتى المتصدر.