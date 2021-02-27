شكرا لقرائتكم خبر عن عماد النحاس ينتظر تقرير الجهاز الطبي لتحديد قائمة مباراة المقاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظر عماد النحاس، المدير الفني للمقاولون العرب، تقرير الجهاز الطبي للفريق لتحديد موقف المصابين من مباراة مصر المقاصة المرتقبة، والتى تجمع الفريقين الثلاثاء المقبل ضمن منافسات الجولة 15 من عمر مسابقة الدوري العام، والتى يستضيفها استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر.

ويواصل يوسف حسن لاعب المقاولون الصاعد غيابه عن الفريق بسبب إصابته بشد في العضلة الخلفية، حيث يستكمل برنامجه العلاجي لمدة أسبوع آخر، كما يواصل خالد الحسيني وأحمد حسن مكي ومحمد سالم وفادي نجاح، التأهيل.

بينما كان محمد سمير مدافع الفريق قد تعرض لشرخ في أحد أصابع اليد، إلا أنه شارك في المران بصورة طبيعية، وفي الوقت نفسه تأكدت جاهزية فاروقا نور الدين للمشاركة مع الفريق.

واستغل الجهاز الفني لفريق المقاولون العرب بقيادة عماد النحاس، فترة توقف المباريات بعد لقاء الجونة الأخيرة بالدوري، والذى جمع الفريقين على استاد خالد بشارة وانتهى بفوز ذئاب الجبل بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في العمل على وضع حلول عاجلة للأخطاء الدفاعية للاعبي الفريق.

وعقد النحاس عدة جلسات فنية مع لاعبي الفريق، لنقل خبراته الدفاعية خاصة أنه يعتبر أحد أبرز المدافعين فى تاريخ الكرة المصرية، وحذرهم من تكرار تلك الأخطاء في المباريات المقبلة خاصة وأن اللقاءات القادمة لا تحتمل التهاون في التفريط في أي نقطة.

وعصفت الإصابات بخط دفاع المقاولون العرب بعدما ضربت 3 لاعبين بذئاب الجبل، وذلك بعد خروج خالد الحسيني مدافع المقاولون للإصابة خلال مباراة فريقه مع الجونة، والتى انتهت بفوز المقاولون بثلاثة أهداف مقابل هدفين فى مباراة الجولة 13 والمؤجلة التى أقيمت باستاد خالد بشارة.