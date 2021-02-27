شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل ميندي يكشف دور زيدان فى تطوير ظهير ريال مدريد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت صحيفة «توتو سبورت» الإيطالية، أن فيرلاند ميندي ظهير ريال مدريد الإسباني، كان قريبا من الانتقال إلى يوفنتوس الإيطالي، قبل انضمامه للميرنجي.

ونقلت الصحيفة الإيطالية، تصريحات إيفان لي مي، وكيل لاعب الميرنجى، قائلا: «عقدنا محادثات بالفعل مع يوفنتوس، لكن كان لديهم أليكس ساندرو في نفس المركز، الحقيقة هي أن ريال مدريد، كان يريده أكثر من أي فريق آخر، قبل عامين قلت إن فيرلاند سيكون مبابي مركز الظهير، وثبت أنني على حق، اللعب في دوري أبطال أوروبا مع ريال مدريد يجعلك تتحسن، وفي الوقت الحالي لا يوجد أي ظهير أيسر أكثر اكتمالا منه».

وسجل ميندي هدف فوز الملكي على أتالانتا، في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، بتصويبة قوية بيمناه من خارج منطقة الجزاء.

وعلق وكيله على هذا الهدف، قائلا: «حاول زيدان تطوير ميزة التصويب في ميندي أكثر من مرة خلال التدريبات، المعتاد أن لاعب الوسط هو من يصوب، لكن زيدان نجح في تطوير هذا الأمر لدى ميندى واستفاد منه».