شكرا لقرائتكم خبر عن هيرفي رينارد يكشف أسوأ وأفضل تجربة تدريبية فى مسيرته والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال المدرب الفرنسي هيرفي رينارد إن تدريبه لنادي ليل كان «أسوأ» تجربة عاشها في مسيرته، بينما كانت قيادة منتخب ساحل العاج هي الأجمل.

كان هيرفي رينارد قد تم تعيينه مدربا لفريق ليل في 2015، خلفا لمواطنه ريني جيرار، لكن مقامه لم يدم طويلا، وتمت إقالته بعد 13 مباراة.

وبعد مرور 6 سنوات على رحيله، عاد رينارد ليتحدث عن تجربته الفاشلة مع ليل، وقال في تصريحات بثها برنامج «تيلي فوت» الفرنسي: هناك أفضل ذكرى في مسيرتي تدريب منتخب ساحل العاج وهنا أسوأ ذكري (ليل).. في ليل خسرت صورتي في كرة القدم الفرنسية، وهذا أكثر ما يزعجني.

وأضاف مدرب المنتخب السعودي حاليا «تمت إقالتي بعد 13 مباراة وما حدث أن النادي اقترح على مشروعا ثم تم تغييره من بعد ذلك. اقترحت التعاقد مع بعض اللاعبين لكنهم لم يفعلوا ذلك، واليوم تلك الأسماء التي اقترحتها تلعب في دوري الأبطال.

يذكر أن رينارد لم يحقق النجاح كمدرب للأندية، بينما راكم النجاحات مع المنتخبات، حيث قاد منتخبا زامبيا (2012) وساحل العاج (2015)، لإحراز كأس أمم إفريقيا، فيما اكتفى بلعب دور ربع النهائي والثمن مع المنتخب المغربي في 2017 و2019 على التوالي، وقاده لبلوغ كأس العالم ثم الخروج من الدور الأول.