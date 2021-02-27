شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يؤجل إبداء رأيه في ضم نجم القوة الجوية العراقي إلى الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أرجأ بيتسو موسيمانى المدير الفنى لفريق الأهلى، حسم موقفه من التعاقد مع أيمن حسين، مهاجم القوة الجوية العراقي لضمه في الموسم المقبل.

ووفقا لمصدر داخل القلعة الحمراء، فان موسيمانى طلب تأجيل الجلسة مع لجنة التعاقدات بنادي الأهلي للتشاور بخصوص الأسماء المعروضة على النادى لاختيار الأفضل لضمة في الانتقالات الصيفية المقبل لرغبتة في التركيز مع مباريات الفريق، خاصة بعد الكبوة الأخيرة لفريق الأهلى التي خلفتها الخسارة من سيمبا التنزانى في دورى أبطال أفريقيا ووضعت الجهاز الفنى في حرج بسبب كثرة الانتقادات التي طالت المدرب وتحمليه مسؤولية الخسارة التي إفقدت الأهلى صدارة المجموعة الرابعة بالبطولة.

كان لاعب الجوية العراقى قال في تصريحات: الأهلي لم يدخل في مفاوضات معي بشكل مباشر وعلمت بطرح اسمي داخل الأهلي من بعض الوكلاء لكن لا أعلم مدى صدق ذلك. إذا حدث تفاوض بالطبع أرحب باللعب لبطل أفريقيا.

وأضاف: «الأهلي نادٍ كبير واللعب له شرف لأي لاعب. وأعتقد أنني قادر على تحمل الضغوط وقيادة الهجوم الأحمر إن حدث التعاقد معي».

وكشف اللاعب عن تلقيه رسائل عدد من جمهور الأهلي عبر إنستجرام، بعد الأنباء التي ربطت بيني وبين الأحمر، بالتأكيد لثقتهم بي.

وأوضح: «تابعت مباراة الفريق الأخيرة أمام سيمبا التنزاني. الأهلي لم يكن هو وافتقد الروح».