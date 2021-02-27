شكرا لقرائتكم خبر عن ارتياح فى ريال مدريد بعد اقتراب عودة الرباعي المصاب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سادت حالة من الارتياح داخل فريق ريال مدريد الإسبانى، بعد اقتراب عودة 4 لاعبين من المصابين، ليدعموا الفريق خلال الفترة المقبلة، فى ظل المنافسة الشرسة للفريق على بطولة دورى أبطال أوروبا وبطولة الدورى الإسبانى.

وأبدى زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد ارتياحه بعد اقترابه من استعادة فيدريكو فالفيردي ومارسيلو ورودريجو وألفارو أودريوزولا الذين شاركوا في مران الفريق اليوم السبت، حيث قطع اللاعبون الأربعة شوطا كبيرا، في إطار برنامجهم التأهيلي، للتعافي بشكل تام من إصاباتهم المختلفة.

وفي حال مشاركتهم في مران الغد، بشكل طبيعي، سيمنحون الفريق دفعة قوية، قبل مواجهته الصعبة مع ريال سوسيداد الاثنين المقبل، على ملعب ألفريدو دي ستيفانو ضمن الجولة الـ25 لليجا.

في المقابل، واصل الثلاثي المصاب، كريم بنزيما وإيدين هازارد وإيدر ميليتاو تدريباتهم الفردية، بينما لا زال سرجيو راموس وداني كارفاخال مستمرين في خوض المران، داخل صالة الألعاب الرياضية لتقوية العضلات، تمهيدا لعودتهما للملاعب.

ويأمل زيدان في استعادة خدمات بنزيما وهازارد وميليتاو، قبل المواجهة المرتقبة مع أتلتيكو يوم 7 مارس المقبل، على ملعب واندا ميتروبوليتانو، والتي ستحدد بشكل كبير ملامح المنافسة على لقب الليجا.