شكرا لقرائتكم خبر عن مانشستر سيتي يستهدف ثنائى بوروسيا دورتموند بأوامر جوارديولا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يتطلع نادى مانشستر سيتى لتعزيز صفوفه بعناصر جديدة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، استعدادًا لموسم 2021-2022.

وذكرت شبكة «سكاى سبورت ألمانيا»، نقلًا عن تقارير صحفية، أن مانشستر سيتي عازم على التقدم بعرض يتجاوز 115 مليون يورو لضم لاعبين من بوروسيا دورتموند الألماني.

وقالت إن المدرب الإسبانى بيب جوارديولا يرغب في جلب النرويجى إيرلينج هالاند وزميله الأمريكى جيوفانى رينا إلى ملعب الاتحاد.

ويخطط مانشستر سيتي لضم هالاند أولًا في الميركاتو الصيفى، على أن يُبقى رينا داخل ملعب سيجنال إيدونا بارك لموسم آخر، لمواصلة تطوره مع أسود الفيستيفال، نظرًا لصغر سنه وبلوغه 18 عامًا فقط.

ولم يمانع هانز يواكيم فاتسكه، الرئيس التنفيذى لنادى بوروسيا دورتموند الألمانى، مؤخرًا بيع أحد نجوم الفريق، لا سيما حال فشله في التأهل لدورى الأبطال، إلا أنه من الصعب التخلى عن لاعبين بارزين في آن واحد.

ويرتبط هالاند بعقد مع بوروسيا دورتموند حتى صيف 2024، لكنه يتضمن شرطًا جزائيًا من الممكن تفعيله بحلول صيف 2022، فيما وقع رينا على عقد حتى 2025.

وتكمن المفارقة في أن والد كل من الثنائى سبق له اللعب بقميص مانشستر سيتي حيث تواجد كلاوديو رينا مع الفريق بين عامى 2003 و2007، فيما سبقه آلف إينج هالاند باللعب له بين 2000 و2003.