- 1/2
- 2/2
أكد أسطورة نادي الهلال السعودي، صالح النعيمة، دعمه للفريق رغم الخسارة في الجولة الماضية أمام النصر، بهدف دون رد، في إطار الجولة 20 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وقال النعيمة من خلال حسابه الشخصي على موقع “تويتر” “الجمهور الهلالي هم الوقود الحقيقي للاعبين عتبهم عتب محبة. لإخواني اللاعبين ثقتي بكم كبيرة وبالشعار الذي تحملونه للعودة للقمة التي اعتدتم عليها وفقكم الله”.
وأنهى بقوله “للجمهور الهلالي العزيز.. الهلال بحاجتكم في التعثر أكثر من الفرح. أبطالنا اللاعبين أسعدونا كثيرًا وحان الوقوف معهم”.
ويلعب الهلال، غدًا الأحد، مباراة صعبة أمام فريق الفتح، على ملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية، ضمن منافسات الجولة الـ 21 من الدوري السعودي.
ويتواجد الهلال حاليًا في المركز الثاني بترتيب الدوري السعودي برصيد 36 نقطة، بفارق 5 نقاط عن الشباب صاحب الصدارة.
كانت هذه تفاصيل خبر الدوري السعودي | النعمة يرسل رسالة هامة قبل مباراة الهلال والفتح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ميركاتو اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.