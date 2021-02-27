الدوري السعودي | النعمة يرسل رسالة هامة قبل مباراة الهلال والفتح

أكد أسطورة نادي الهلال السعودي، صالح النعيمة، دعمه للفريق رغم الخسارة في الجولة الماضية أمام النصر، بهدف دون رد، في إطار الجولة 20 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال النعيمة من خلال حسابه الشخصي على موقع “تويتر” “الجمهور الهلالي هم الوقود الحقيقي للاعبين عتبهم عتب محبة. لإخواني اللاعبين ثقتي بكم كبيرة وبالشعار الذي تحملونه للعودة للقمة التي اعتدتم عليها وفقكم الله”.

وأنهى بقوله “للجمهور الهلالي العزيز.. الهلال بحاجتكم في التعثر أكثر من الفرح. أبطالنا اللاعبين أسعدونا كثيرًا وحان الوقوف معهم”.

ويلعب الهلال، غدًا الأحد، مباراة صعبة أمام فريق الفتح، على ملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية، ضمن منافسات الجولة الـ 21 من الدوري السعودي.

ويتواجد الهلال حاليًا في المركز الثاني بترتيب الدوري السعودي برصيد 36 نقطة، بفارق 5 نقاط عن الشباب صاحب الصدارة.