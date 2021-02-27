شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يكشف موعد عودة وليد سليمان لتدريبات الفريق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - واصل وليد سليمان لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تنفيذ البرنامج التأهيلي ‏الخاص به، على هامش مران الفريق الذي أقيم عصر اليوم السبت على ملعب التتش؛ لتجهيزه للعودة ‏إلى المشاركة في المران الجماعي.‏

وخاض وليد سليمان جلسة في الجيم، ثم استكمل برنامجه بالجري حول الملعب، وتنفيذ بعض ‏الفقرات التأهيلية.‏

واشتكى سليمان من إصابة في العضلة الخلفية، أبعدته عن المشاركة في مباريات الأهلي الرسمية ‏خلال الفترة الماضية، ويقوم بتنفيذ برنامج علاجي وتأهيلي؛ لتجهيزه للعودة من جديد إلى ‏المشاركة في المران الجماعي.‏

وكشف مصدر داخل الأهلي أن وليد سليمان خضع لآخر حقنة بلازما وينتظر الجهاز الطبي أن تصل نسبة الالتئام إلى آخر مرحلة، حيث يواصل اللاعب برنامجه التأهيلي للتعافي التام من الإصابة.

وأوضح المصدر أن وليد سليمان سينتظم في تدريبات الأهلى خلال أسبوعين بعد إنهاء المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلي والذي يخضع له تحت إشراف الدكتور أحمد أبوعبلة طبيب الفريق الأحمر، ومن المتوقع أن يعود وليد سليمان لتدريبات الأهلي في الأسبوع الثانى من شهر مارس المقبل.