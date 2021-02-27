شكرا لقرائتكم خبر عن قطار مانشستر سيتي يدهس وست هام يونايتد في طريقه إلى لقب الدوري الإنجليزي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق نادي مانشستر سيتي انتصارًا مهمًا على ضيفه وست هام يونايتد بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب الاتحاد في إطار الجولة 26 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتكفل قلبا دفاع مانشستر سيتي بحسم المباراة لصالح فريقهما، إذ سجل روبن ديان الهدف الأول للسيتيزنز في الدقيقة 30، قبل أن يتعادل ميشيل أنطونيو لوست هام يونايتد في الدقيقة 43، لينهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

وفي الشوط الثاني، جاء الدور على قلب الدفاع الثاني لمانشستر سيتي جون ستونز ليسجل هدف فوز فريقه في الدقيقة 68، لتنتهي المباراة بفوز أصحاب الأرض بهدفين لهدف.

وبهذه النتيجة عزز مانشستر سيتي صدارته لجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز ليرفع رصيده إلى 62 نقطة بفارق 13 نقطة عن أقرب منافسيه مانشستر يونايتد، فيما تجمد رصيد وست هام يونايتد عند النقطة 45 في المركز الرابع.