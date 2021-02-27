شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يستجيب لطلب فتيات الواحات بإنشاء نادي الفتاة والمرأة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شارك الدكتور «أشرف صبحي» وزير الشباب والرياضة مساء اليوم الجمعة في الندوة التثقيفية التي نظمها اتحاد الثقافة الرياضية بعنوان «دور الرياضة في تعزيز الإنتماء للوطن» لشباب الواحات البحرية، بحضور اللواء محيي نوح قائد الكتيبة 39 قتال صاعقة في حرب أكتوبر المجيدة، والفنان سامح الصريطي، وأدارها الإعلامي أشرف محمود رئيس اتحاد الثقافة الرياضية،

وخلال الندوة فتح الدكتور أشرف صبحي نقاشاً حوارياً مع شباب الواحات البحرية تناول اللقاء رؤية واستراتيجية وزارة الشباب والرياضة، وأهم البرامج والمشروعات التي تنفذها للنشء والشباب، وعدد من القضايا الخاصة بالشأن الشبابي والرياضي.

وأكد الدكتور أشرف صبحي أن استراتيجية الوزارة تأتي من استراتيجة بناء الإنسان وتنطلق من خلال أربعة محاور بدنية، عقلية، نفسية، وإجتماعية وهذه الجوانب الأربعة هي التي تبني الإنسان المتكامل والتي يمكن تنميتها بما يعود بالنواحي الايجابية على الدولة مشيراً إلى أن الجانب البدني يمثل قدرته على أداء مهامه وحياته اليومية والوصول إلى أعلى المستويات الرياضية، والتي من خلالها أيضا يكون إنسان متزن إجتماعياً وغير انطوائي منتمي إلى مجتمعه، عقلياً من خلال المراحل التعليمية المختلفة وقادر على استيعاب التطور والظروف والتحديات الراهنة للدولة والمنطقة والعالم، بالاضافة إلى بناء انسان لديه حث فني ومهتم بالثقافة والاطلاع ومتمكن من المهارات الرقمية والفنية ومشارك في الاقتصاد الخاص بالدولة.

وتابع وزير الشباب والرياضة خلال اللقاء أنه على مستوى رياضة البطولة فقد شهدت الدولة المصرية استضافة عدد من أكبر البطولات الرياضية على كافة المستويات القارية والدولية والعالمية، حيث استضافة مصر بطولة الأمم الأفريقية لكرة القدم 2019 بمشاركة 24 منتخب أفريقي لأول مرة وشهدت البطولة اشادات واسعة من جميع دول العالم بداية من حفل الافتتاح والتنظيم والاستادات الرياضية وحتى ختام البطولة، كما نظمت مصر بطولة العالم لناشئات الكرة الطائرة 2019، وكانت التحدي الأكبر في استضافة البطولات في ظل جائحة كورونا في استضافة أكبر بطولة عالم لكرة اليد بمشاركة 32 منتخب من حول دول العالم في ظل اجراءات وقائية واحترازية مشددة وعلى أربعة صالات مغطاة مجهزة على أعلى مستوى وفقاً للمعايير والمقاييس العالمية وهي القاهرة والعاصمة الادارية وبرج العرب و6 أكتوبر وقد لاقت البطولة إشادة جميع دول العالم والمتخبات المشاركة واللجنة الأولمبية الدولة في كافة النواحي الفنية والادارية والتنظيمية والانشائية وأصبحت نموذج لدول العالم لاستضافة البطولات الرياضية والاحداث الرياضية في ظل جائحة كورونا، كما تستضيف مصر حالياً بطولة العالم للرماية بمشاركة 32 دولة من مختلف دول العالم، بالاضافة إلى البطولات القادمة والتي منها بطولة العالم للسلاح، وبطولة العالم للدراجات، وبطولة العالم للكبار للخماسي الحديث والمؤهلة لطوكية 2021...

وأضاف أشرف صبحي أنه في قطاع التنمية الرياضية والخاص بالممارسة الرياضية تنظم الوزارة العديد من الفاعليات والتي تقام بشكل منتظم والتي من شأنها أن تصبح الرياضة أسلوب حياة لدي المواطن المصري من خلال مبادرات الرياضة أسلوب حياة، الرياضة بالأحياء السكنية، مشروع 1000 بنت 1000 حلم، مبادرة دراجتك صحتك وغيرها من المبادرات التي تشجع على ممارسة الرياضة بطريقة منتظمة.

وأشار صبحي أن المجال الشبابي فقد شهد تنظيم الوزارة للعديد من البرامج والفاعليات والمبادرات الشبابية التي من شأنها تطوير وتنمية الشاب المصري من سن البراعم حتى 40 عام في كافة القطاعات والتي تشمل برامج ثقافية وتطوعية للشباب وبرلمان الطلائع وبرلمان الشباب وبرامج خاصة ريادة الأعمال المجتمعية، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وإبداع مراكز الشباب، وأولمبياد الطفل المصري، ومبادرات وورش شبابية في عدد من المجالات الفنية والحرفية.

واستمع وزير الرياضة في نهاية اللقاء إلى أهم مقترحات وآراء الشباب من برامج ومبادرات خلال الفترة القادمة والتي يرغب الشباب في تنفيذها من خلال وزارة الشباب والرياضة وتضمنت المقترحات عدد من المباردات التنموية والمجتمعية والثقافية على كافة المستويات في قرى ومدن الجمهورية من خلال المنشآت الشبابية والرياضية وفي استجابة سريعة وافق الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على طلب فتيات الواحات البحرية بإنشاء نادي للفتاة والمرأة بالواحات البحرية.

ووجه أشرف صبحي دعوته للشباب بضرورة المشاركة في حملة «تصدوا معنا» والتي تنفذها وزارة الشباب والرياضة في ضوء توجيهات فخامة الرئيس عبدالقتاح السيسي رئيس الجمهورية للتصدي للشائعات والكشف عن الحقائق في ظل التحديات العديدة التي تواجه الدولة، وحث وزير الشباب والرياضة شباب الواحات البحرية على ضرورة الفخر ببلدهم في ظل النجاحات غير المسبوقة في كافة المجالات.

وكان وزير الشباب والرياضة استمع لمجموعة من الفقرات الفنية من مواهب شباب الواحات في إلقاء الشعر والتواشيح الدينية والاغاني الوطنية، وأبدى «صبحي» اعجابه بما قدمه مواهب شباب الواحات البحرية من فقرات.

وكان وزير الشباب والرياضة وصل في ساعة مبكرة من صباح الجمعة في زيارة للمنشأت الشبابية والرياضية للواحات البحرية افتتح خلالها عدد من الملاعب القانونية بمراكز شباب الواحات البحرية حيث افتتح الملعب القانوني لمركز شباب منديشة بتكلفة 3 مليون جنية، والملعب القانوني لمركز شباب البويطي بتكلفة 2كليون 700 ألف جنية بالاضافة إلى مشاركته في عدد من الفاعليات والأنشطة الشبابية والرياضة مع شباب الواحات البحرية.