الليغ 1: ميتز يخطف فوزاً قاتلاً امام بوردو ليصبح خامساً

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 27 فبراير 2021

ضمن من فعاليات الجولة 27 من منافسات ​الدوري الفرنسي​ " الليغ 1 "، حقق نادي ​ميتز​ فوزاً مهماً امام ​بوردو​ وبواقع 2-1 ليخطف المركز الخامس في جدول الترتيب فيما واصل بوردو تواجده في المركز الـ11.



وبدأ الشوط الاول بطريقة قوية من قبل لاعبي بوردو حيث ضغطوا بقوة على مرمى ميتز وحاول ابناء المدرب غاسيه خطف هدف مبكر وتمكن سامويل كالو من خطف هدف التقدم لبوردو في الدقيقة 14 بعد عمل كبير من يوسف سابالي، وبعدها ضغط لاعبو ميتز بقوة في محاولة لخطف هدف التعادل واهدر بابي سار فرصة ذهبية امام مرمى بوردو بعد تسديدة علّت العارضة وبدوره واصل لاعبو بوردو ضغطهم ولكن الحظ عاندهم في خطف هدف ثاني حيث اهدروا بعض المحاولات الخطيرة امام مرمى الخصم لينتهي هذا الشوط بتقدم بوردو وبواقع 1-0.

وفي الشوط الثاني نجح لاعبو ميتز من فرض ايقاعهم الهجومي وسط تراجع لاعبي بوردو الى الوراء وتصدى الحارس بنوا كوستيل لمحاولة خطيرة من توماس ديلايني ليحرمه من هدف التعادل وواصل لاعبو ميتز افضليتهم في اللقاء وسط اداء هزيل من قبل لاعبي بوردو، وبعدها لجأ مدريي الفريقين الى اجراء تبديلات في صفوف فريقهما في محاولة لتحسين المردود اكثر وشهدت الدقيقة 72 هدف التعادل لميتز سجله توماس ديلايني بعد تمريرة حاسمة من جون بوي، وفي الدقائق الـ15 الاخيرة رمى المدرب غاسيه كل اروقاه الهجومية حي ثادخل حاتم بن عرفة وايسوف سيسوكو في محاولة لخطف هدف التقدم في اللقاء ولكن فعاليتهم الهجومية غابت وبدوره نجح ميتز من خطف هدف قاتل في الدقيقة 91 عبر فاغنر لتنتهي المباراة بفوز ميتز وبواقع 2-1.