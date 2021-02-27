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مورتارا يتعرض لحادث قوي في تجارب سباق السعودية

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مورتارا يتعرض لحادث قوي في تجارب سباق والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 27 فبراير 2021

تعرّض سائق فريق ROKiT Venturi Racing ​إدواردو مورتارا​ الى حادث قوي في تجارب السباق الثاني في ​السعودية​ ضمن منافسات بطولة ​الفورمولا إي​. وكان مورتارا يتمرن على الإنطلاق حين توجهت سيارته مباشرة صوب حاجز الاصطدام من دون اي اثر للتوقّف. ثم نُقل مورتارا من سيارته إلى المستشفى. وكشف موقع The Race ان مورتارا واعٍ ويتحدث ويحرك أصابع يديه وقدميه.

تجدر الإشارة ان جائزة السعودية هي المرحلة الأولى من هذه البطولة في موسم 2020 - 2021 والتي تعتمد على سيارات ذات محرك كهربائي بالكامل.  

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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