- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مورتارا يتعرض لحادث قوي في تجارب سباق السعودية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 27 فبراير 2021
تعرّض سائق فريق ROKiT Venturi Racing إدواردو مورتارا الى حادث قوي في تجارب السباق الثاني في السعودية ضمن منافسات بطولة الفورمولا إي. وكان مورتارا يتمرن على الإنطلاق حين توجهت سيارته مباشرة صوب حاجز الاصطدام من دون اي اثر للتوقّف. ثم نُقل مورتارا من سيارته إلى المستشفى. وكشف موقع The Race ان مورتارا واعٍ ويتحدث ويحرك أصابع يديه وقدميه.
تجدر الإشارة ان جائزة السعودية هي المرحلة الأولى من هذه البطولة في موسم 2020 - 2021 والتي تعتمد على سيارات ذات محرك كهربائي بالكامل.