مورتارا يتعرض لحادث قوي في تجارب سباق السعودية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 27 فبراير 2021

تعرّض سائق فريق ROKiT Venturi Racing ​إدواردو مورتارا​ الى حادث قوي في تجارب السباق الثاني في ​السعودية​ ضمن منافسات بطولة ​الفورمولا إي​. وكان مورتارا يتمرن على الإنطلاق حين توجهت سيارته مباشرة صوب حاجز الاصطدام من دون اي اثر للتوقّف. ثم نُقل مورتارا من سيارته إلى المستشفى. وكشف موقع The Race ان مورتارا واعٍ ويتحدث ويحرك أصابع يديه وقدميه.

