شكرا لقرائتكم خبر عن يورجن كلوب: نسعى لاستقدام وجوه جديدة لتشكيلة ليفربول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تحدث يورجن كلوب، مُدرب فريق «ليفربول» الإنجليزي، عن حقيقة الاستعداد لإعادة بناء داخلي مُنظم للفريق، لافتًا إلى أنه لا يرغب في إعادة البناء الداخلي بالوقت الحالي أو صنع تغييرات «هائلة»، مُسلطًا الضوء على الأسباب.

وقال «كلوب»، خلال حوار صحفي للصحيفة الأمريكية «نيويورك تايمز»: «لا أظن أنه الوقت المُناسب لإعادة بناء ضخمة، مثلما أفهمها، لكنني أسعى لاستقدام وجوه جديدة إلى الفريق»، مُؤكدًا أنه يهتم بمستقبل الفريق بالفترات المُقبلة.

وحول بث روح الانتعاش في الفريق، أوضح أنه يؤمن أن فريقه «ليفربول»، مهما حدث، لا يزال مُتماسكا ويحرز تقدمًا، ويستكمل: «لا نزال ليفربول.. وهذا هو شعورنا، فعندما نفوز في 20 مُباراة بشكل متتالٍ أو نخسر نظل ليفربول، وهذ ما نحن عليه وهذا ما نحبه».