الإسماعيلى يترقب نتيجة مسحة دونجا كورونا لحسم موقفه من مباراة الأهلى

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القاهرة - سامية سيد - يترقب الجهاز الطبى بالنادى الإسماعيلى، برئاسة محمد طه مهنا، نتيجة مسحة كورونا التى يخضع لها محمود عبد العاطى دونجا لاعب الدراويش لتحديد موقفه من مباراة الأهلى بعد ثبوت إيجابية المسحة الأولى للاعب وتم استبعاده من معسكر العين السخنة الذى يقيمه الدراويش منذ الخميس الماضى وحتى الثلاثاء المقبل استعداداً لمواجهة المارد الأحمر فى 10 مارس المقبل باستاد الإسكندرية فى اللقاء المؤجل من الجولة الثانية عشرة للدوري.

وتعثر فريق الإسماعيلى فى آخر مواجهاته وتعادل مع إنبى بهدف دون رد، فى اللقاء الذى جمعهما بالجولة الرابعة عشرة، وبهذا التعادل وصل رصيد الإسماعيلى إلى النقطة رقم 9 فى المركز السادس عشرة بجدول ترتيب الدورى الدورى الممتاز.

ويسعى الجهاز الفنى للإسماعيلى إلى رفع معدلات اللياقة البدنية للاعبين خلال معسكر العين السخنة، بجانب تجهيزهم نفسيا قبل مواجهة الأهلى المصيرية للخروج من كبوة النتائج السلبية وبدء مرحلة تصحيح وضعية الدراويش فى جدول تريتب الدورى الممتاز.