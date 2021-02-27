شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يترقب نتيجة مسحة دونجا كورونا لحسم موقفه من مباراة الأهلى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يترقب الجهاز الطبى بالنادى الإسماعيلى، برئاسة محمد طه مهنا، نتيجة مسحة كورونا التى يخضع لها محمود عبد العاطى دونجا لاعب الدراويش لتحديد موقفه من مباراة الأهلى بعد ثبوت إيجابية المسحة الأولى للاعب وتم استبعاده من معسكر العين السخنة الذى يقيمه الدراويش منذ الخميس الماضى وحتى الثلاثاء المقبل استعداداً لمواجهة المارد الأحمر فى 10 مارس المقبل باستاد الإسكندرية فى اللقاء المؤجل من الجولة الثانية عشرة للدوري.
وحرص الجهاز الفنى للإسماعيلي بقيادة البوسنى دراجان يوفيتش على استدعاء كافة اللاعبين للتواجد فى المعسكر باستثناء المصابين، القائمة ضمت تواجد عبد الرحمن مجدى بعد غياب طويل عن الفريق بسبب الإصابة فيما لم يتواجد مجموعة من اللاعبين على رأسهم محمد صبحى قائد الفريق ومحمود دونجا لاعب وسط الإرتكاز لأسباب متنوعة.
وضمت القائمة كلا من:
حراسة المرمى : محمد فوزى – محمد مجدى – كمال السيد
خط الدفاع : محمد هاشم – محمد عمار – محمد بيومى – نادر رمضان – رضوان شريفى – مروان صحراوى – كاستيلو – محمد مصيلحى – حسين السيد – مصطفى الزنارى – عمر هنيدى – عبد الله جمعة
خط الوسط : عماد حمدى – عمر الوحش – نادر رمضان – الضرف – مصطفى فارس – محمد صادق – مدحت فقوسة – احمد مدبولى – محمد حسن – زياد طارق – احمد مصطفى – عبد الرحمن مجدى – عبد السميع "ميعا"
خط الهجوم : شكرى نجيب – محمد الشامى – بينسون شيلونجو – فخر الدين بن يوسف – ارى بابل