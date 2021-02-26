شكرا لقرائتكم خبر عن معروف يوسف يتراجع عن شكواه ضد الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف الإعلامي عمر ربيع ياسين عن تطورات أزمة النيجيري معروف يوسف لاعب الفريق الأول لكرة القدم السابق للزمالك والحالي للبنك الأهلي.

وأوضح عمر في تصريحات تليفزيونية، أن معروف يوسف رحب بحل أزمة مستحقاته المالية المتأخرة بشكل ودي مع الزمالك والتي تصل إلى ١٠ مليون جنيه.

وأشار إلى أن اللاعب اتفق مع إدارة الزمالك على تقاضيه ٣ ملايين و٨٥٠ ألف جنيه وتنازله عن باقي مستحقاته حبا للزمالك.

وشدد على أن الزمالك اتفق مع اللاعب على حصوله على المبلغ منتصف الأسبوع المقبل، وقرر اللاعب صرف النظر عن تقديم شكوى ضد النادي.